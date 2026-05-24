Wurde Maisie Peters zu Taylor Swifts Hochzeit eingeladen?

Maisie Peters durfte die Eras Tour von Taylor Swift (36) im August 2024 im Londoner Wembley-Stadion eröffnen und ihr Idol backstage sogar persönlich kennenlernen. In der "Zach Sang Show" wurde die 25-jährige Britin kürzlich gefragt, ob sie eine Einladung zur Trauung von Taylor und NFL-Star Travis Kelce (36) erhalten habe. "Ich habe weder einen Sauerteig-Laib noch eine Hochzeitseinladung bekommen", sagte Maisie mit einem Augenzwinkern. "Ich denke, das ist in Ordnung."

Maisie erzählte in der Show, dass sie Taylor vor der Show sogar Geschenke auf dem Brick Lane Markt gekauft hatte. "Ich habe ihr einige Bücher und eine kleine Stofftasche besorgt", erinnerte sie sich in der Show. Backstage habe sie Taylor dann außerdem einen längeren Monolog über ihre Leidenschaft für Schauspielerin Hilary Duff (38) gehalten – und genau das soll laut Maisie schuld an der ausgebliebenen Einladung sein. "Nachdem sie meine Rede über Hilary Duff gehört hat, glaube ich nicht, dass die Einladung noch kommt", scherzte die Sängerin. Dennoch träumt sie weiter: "Vielleicht darf ich eines Tages ihren Sauerteig probieren. Das ist ein Lebensziel."

Taylor soll dem NFL-Profi bald das Jawort geben. Berichten zufolge ist die Hochzeit für den 3. Juli 2026 in New York City geplant. Mehrere Medien wollen wissen, dass Save-the-Dates bereits verschickt worden seien – offiziell bestätigt wurde davon bislang jedoch nichts. Taylor und Travis sind seit 2023 ein Paar und zählen seitdem zu einem der meistbeobachteten Promipaare der Welt.

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Getty Images Maisie Peters beim All Things Go Festival im Forest Hills Stadium in New York City, 29. September 2024

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Instagram / maisiehpeters Maisie Peters und Taylor Swift bei der Eröffnung der "Eras"-Tour, 2023

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Getty Images Maisie Peters beim TRNSMT Festival 2023 in Glasgow Green, 8. Juli 2023

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