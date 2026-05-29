Goodbye-Star Lara Sanders: Kommt bald nächstes TV-Abenteuer?

Lara Juliette Sanders ist zurück in Deutschland – und hat große TV-Pläne im Gepäck! Nach vielen Jahren in den USA, wo die Realitybekanntheit zusammen mit ihrem Sohn Luca lebte, steht die einstige Auswanderin von Goodbye Deutschland wieder vor ganz neuen Möglichkeiten. Jetzt verrät Lara im exklusiven Gespräch mit Promiflash, wie es für sie nach dem Kultformat weitergehen könnte und ob Fans sie schon bald in anderen Shows sehen dürfen. Dabei wird schnell klar: Die TV-Auswanderin hat Lust auf das nächste Abenteuer – und ihre Wunschliste an Realityformaten ist bereits erstaunlich lang.

Im Interview zeigt sich Lara vor allem dankbar für ihre Zeit bei "Goodbye Deutschland". "Ich danke 'Goodbye Deutschland' für 14 lange Jahre, die sie uns begleitet haben, es hat riesigen Spaß gemacht", betont sie und stellt klar, wie sehr sie das Format geprägt hat. Die Produzentin schließt eine Rückkehr zu der Vox-Doku nicht aus: "Wer weiß, vielleicht ziehen wir mal wieder um, dann geht's weiter. 'Goodybe Deutschland' ist ein super Format." Gleichzeitig macht sie aber deutlich, dass sie sich beruflich neu ausprobieren möchte. So zählt sie mehrere Shows auf, in denen sie sich gut vorstellen könnte mitzuwirken: "Aber ich bin offen für neue Reality-TV-Shows. Zum Beispiel Villa der Versuchung, Liebe macht blind', 'Das Sommerhaus der Stars, Hochzeit auf den ersten Blick, Promi Big Brother und der Promihof. Es gibt großartige Formate."

Für Lara wäre ein Wechsel in andere Realityshows ein weiterer spannender Schritt in einer ohnehin ungewöhnlichen Lebensgeschichte. Die Auswanderin hatte sich einst entschieden, mit ihrem Sohn ein komplett neues Leben in den Vereinigten Staaten zu beginnen und ließ die vertraute Umgebung in Deutschland hinter sich. Durch "Goodbye Deutschland" konnten die Zuschauer ihren Alltag, ihre Herausforderungen und ihre Familienmomente über viele Jahre hinweg miterleben. Warum sie nun wieder in der alten Heimat lebt und ihren Wohnsitz nach Berlin und München verlagert hat, hatte sie bereits im Januar gegenüber Promiflash verraten. "Mein Traum ist nicht geplatzt. Hollywood ist aus L.A. ausgewandert. Und wir damit auch", sagte Lara.

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Instagram / larajuliettesanders Lara Juliette Sanders, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

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Instagram / larajuliettesanders Lara Juliette Sanders, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

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Instagram / larajuliettesanders Lara Sanders und ihr Sohn Luca, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten