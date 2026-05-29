Geheimes Facelift: Rosie O'Donnell zeigt Vorher-Nachher-Foto

Rosie O'Donnell (64) hat ihr frisches Facelift nun auch visuell in Szene gesetzt: Die 64-jährige Komikerin teilte auf Instagram unverfälschte Vorher-Nachher-Fotos, die das Ergebnis ihres Eingriffs zeigen – und ließ dabei ihr neues Aussehen für sich sprechen. Bereits einen Tag zuvor hatte sie auf Substack in einem persönlichen Essay mit dem Titel "Decisions" offen über die Hintergründe ihrer Entscheidung geschrieben. Der Eingriff, so schrieb sie dort, habe mehr gekostet als jedes Auto, das sie je gekauft hat.

Besonders interessant: Trotz der sichtbaren Veränderung hat die Schauspielerin kaum Reaktionen aus ihrem Umfeld erhalten. "Nicht eine einzige Person. Kein Freund, kein Fremder, nicht mal Menschen, die mir ein Kompliment schulden. Meine Teenager-Tochter hat kein Wort gesagt. Nichts. Ich bin durch eine vollständige existenzielle feministische Krise gegangen, habe mein Gesicht und meinen Hals chirurgisch verändern lassen, und das Ergebnis ist... rein gar nichts", schrieb sie auf Substack, wie das Magazin People berichtet. Den aktuellen Lebensabschnitt bezeichnet Rosie als "Akt 3" – und resümiert: "Für das Mädchen, das ich war. Die Frau, die ich bin."

Dass dieser Schritt für Rosie kein leichter war, hatte sie in ihrem Substack-Post bereits deutlich gemacht. Jahrelang hatte sie Facelifts aus feministischen Überzeugungen abgelehnt und darin einen Verrat am Altern gesehen. Erst nachdem sie rund 25 Kilogramm abgenommen hatte, begann sie, ihre Haltung zu überdenken. Ihre Tochter Clay, 13, versuchte sie noch umzustimmen – und klang dabei laut Rosie "genau wie ich selbst. Wie mein jüngeres, sichereres, moralisch starres Ich". Die fünffache Mutter sieht darin jedoch auch eine Botschaft an ihre Kinder: "Ich will, dass sie in einer Welt aufwachsen, in der sie sich nicht verändern müssen, aber wissen, dass sie es können, wenn sie wollen."

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Instagram / rosie Rosie O'Donnell vor und nach ihrem Facelift

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Instagram / rosie Rosie O'Donnell, Schauspielerin

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Getty Images Rosie O'Donnell im Oktober 2023