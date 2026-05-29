Scarlett Johansson offen: Defizite statt Balance im Leben

Scarlett Johansson (41) hat offen über die Herausforderungen gesprochen, Karriere und Familienleben unter einen Hut zu bringen. In einem Interview mit CBS Sunday Morning erklärte die Schauspielerin, dass eine perfekte Work-Life-Balance ihrer Meinung nach schlicht nicht erreichbar sei. "Ich denke, dass es eigentlich der erste Schritt ist, zuzugeben, dass es keine Work-Life-Balance gibt, um ihr auf eine gewisse Weise näherzukommen – denn es ist nicht möglich", betonte sie. Irgendwo gebe es immer ein Defizit, und das anzuerkennen habe ihr geholfen, nachsichtiger mit sich selbst zu sein. "Man kann nicht all diese Dinge die ganze Zeit tun", stellte Scarlett klar.

Die Schauspielerin ist Mutter von zwei Kindern: ihrer elfjährigen Tochter Rose Dorothy, die aus ihrer früheren Beziehung mit Romain Dauriac stammt, und ihrem vierjährigen Sohn Cosmo, den sie mit ihrem Ehemann Colin Jost (43) hat. Die Geburt von Rose sei ein "großer Wendepunkt" in ihrem Leben gewesen, erzählte Scarlett gegenüber CBS Sunday Morning. Die Kleine habe ihre Prioritäten und ihre ganze Denkweise verschoben – vor allem, was die Arbeit betrifft. Erfolg bedeute für sie in jedem Bereich ihres Lebens etwas anderes, erklärte die Schauspielerin. Als Elternteil sei Erfolg jedoch am schwersten zu definieren und zu erreichen: "Als Elternteil ist man nicht immer der Beliebteste, und das ist in Ordnung."

Bereits in der Vergangenheit hat Scarlett immer wieder offen über das Muttersein gesprochen. Im Podcast "The Skinny Confidential Him & Her" scherzte sie 2023, ein Kleinkind großzuziehen sei wie "in einer emotional missbräuchlichen Beziehung zu sein". Mit Rose habe sie als Zweijährige noch gedacht: "Das ist toll, ich weiß nicht, wovon alle reden." Doch mit dem dritten Lebensjahr sei es intensiver geworden – mit emotionalen Ausbrüchen und viel Eigenwilligkeit. Dem gegenüber stellte sie aber auch das Positive: "Ein Baby zu haben ist so schön. Die sitzen einfach da, lieben einen – und das war's. Man bekommt nur Liebe von ihnen."

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Getty Images Scarlett Johansson am Balboa Bay Resort, 19. Oktober 2025

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Getty Images Scarlett Johansson und Colin Jost, Mai 2023

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Jamie McCarthy / Getty Images Scarlett Johansson, Schauspielerin, mit ihrem Mann Colin Jost