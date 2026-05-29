Echte Chemie am Set von "Off Campus": Ella Bright packt aus

Ella Bright ist gerade 19 Jahre alt – und bereits der Star einer der erfolgreichsten Serien auf Prime Video. Die britische Schauspielerin spielt in der Romanzenverfilmung "Off Campus" die Hauptrolle der Hannah, und der Hype um die Show ist enorm: Nur wenige Tage nach dem Start schoss die Serie auf Platz eins der meistgesehenen Inhalte des Streamingdienstes – in über 20 Ländern weltweit. Im Interview mit Vanity Fair spricht Ella jetzt offen über die Dreharbeiten, ihre Chemie mit Co-Star Belmont Cameli und darüber, was die Serie für sie persönlich bedeutet.

Bereits beim ersten Chemistry-Reading mit Belmont sei die Verbindung sofort spürbar gewesen. "Als er reinkam, fühlte es sich so aufrichtig und echt an", so Ella im Gespräch mit Vanity Fair. Trotz eines Altersunterschieds von rund zehn Jahren – sie ist 19, er 28 – und der Reaktionen von Fans darauf, winkt sie entspannt ab: "Wenn man so viel Zeit miteinander am Set verbringt, wird man sehr schnell eng." Heute bezeichne sie Belmont als einen ihrer besten Freunde. Gedreht wurde die Serie vergangenen Sommer in Vancouver, und auch das gemeinsame Leben abseits der Kamera schweißte die Besetzung zusammen. Der Cast wohnte zusammen in einem Haus in Whistler, wo nach Drehtagen ausgelassen gefeiert wurde – mit Mottoabenden, bei denen alle gemeinsam verkleideten. "Belmont brachte ungefähr sieben Koffer Kleidung mit nach Vancouver. Also haben wir uns verkleidet", erzählt Ella lachend. Es habe Bandana-Abende gegeben, Hockeytrikot-Abende, Anzug-Abende. "Den Cast nenne ich inzwischen meine Familie."

Für Ella war "Off Campus" alles andere als ein geplanter Schritt. Hätte die Audition nicht geklappt, wäre sie eigentlich in die Schule zurückgekehrt, um sich auf ihre Aufnahmeprüfungen fürs College zu konzentrieren. "Nichts davon war in meinem Plan", sagt sie. "Es hat mein Leben auf die beste Art und Weise auf den Kopf gestellt, die ich mir je hätte erträumen können." Statt aufs College zu gehen, dreht sie inzwischen bereits an der zweiten Staffel. "Ich habe das Gefühl, dass die Schule nirgendwo hinläuft, aber diese Show ist wie ein Blitz in einer Flasche – und ich musste sie nehmen", so Ella. "Ich bin so froh, dass ich es getan habe."

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Amazon Content Services LLC Ella Bright und Belmont Cameli in einer Szene von "Off Campus"

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Getty Images Ella Bright bei den Children's and Family Emmy Awards 2025 in Los Angeles

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Amazon Content Services LLC Belmont Cameli als Garrett Graham in "Off Campus"