So gut verstehen sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer

Lara Juliette Sanders spricht Klartext über den Zusammenhalt der Goodbye Deutschland-Gesichter – und verrät, wie nah sie den anderen Auswanderern wirklich ist. Im Gespräch mit Promiflash erzählt die Reality-TV-Bekanntheit von Begegnungen rund um den Globus und einem Netzwerk, das sie "wie eine große Familie" empfindet: "Klar, nach vielen Jahren kennen wir uns fast alle. Also, man läuft sich da schon über den Weg weltweit, es ist großartig." Lara lebte 14 Jahre mit ihrem Sohn Luca in den USA und ist inzwischen zurück in Deutschland. Die Show begleitet ihre Abenteuer seit vielen Jahren.

"Aus dem Format habe ich ganz viele kennengelernt", erklärt sie und nennt zum Beispiel Konny (70) und Manuela Reimann (57): "Mit denen waren wir sogar zusammen auf einer Urlaubsreise." Eine besondere Rolle spielt außerdem Stephanie Bonaventura, die einen Eisshop in ihrer früheren Heimat Los Angeles führt. "Eine meiner besten Freundinnen ist Stephanie Bonaventura, wir kennen uns sehr gut", plaudert Lara im Promiflash-Interview aus. Doch das Netzwerk reicht weiter: "Ich habe Deniz Gülpen und ihre tolle Tochter kennengelernt auf Mallorca, das sind Seelenverwandte."

Auch über den Gesundheitskampf von "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz reagierte sie mitfühlend. "Ja, der arme Thommy, das ist furchtbar! Ich wünsche ihm alles Gute", betonte Lara im Gespräch mit Promiflash. In den vergangenen Monaten hatte der Auswanderer mit schweren gesundheitlichen Rückschlägen zu kämpfen. Immer wieder musste der Reality-TV-Darsteller ins Krankenhaus und lag sogar für mehrere Wochen im Koma. Grund dafür war unter anderem ein hochaggressiver Pilz auf der Lunge sowie Herzprobleme.

Anzeige Anzeige

Adolph, Christopher / ActionPress Die Familie Reimann: Konny, Manuela, Jason und Janina

Anzeige Anzeige

Instagram / larajuliettesanders Lara Sanders und ihr Sohn Luca, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten

Anzeige Anzeige

Instagram / mermischmelz Die "Goodybe Deutschand"-Stars Thommy und Kathrin Schmelz, Juli 2025