"Goodbye Deutschland"-Star Laras Sohn Luca sang mit Madonna

Goodbye Deutschland-Bekanntheit Lara Juliette Sanders könnte platzen vor Stolz: Ihr Sohn Luca arbeitete tatsächlich mit Pop-Ikone Madonna (67) zusammen. Im Gespräch mit Promiflash erzählt die Auswanderin, die viele Jahre in Los Angeles lebte und inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt ist: "Luca wurde bei einem Casting für Madonna genommen und hat mit Madonna gesungen." Er wollte schon als kleines Kind Schauspieler werden, das Musical scheint ein wichtiger Schritt zu sein. Während Lara nun ihr neues Kapitel in der Heimat schreibt, hat sich Luca mittlerweile nach dem USA-Abenteuer für ein Studium im Ausland entschieden und lebt inzwischen in Madrid: "Mein Sohn Luca ist sehr glücklich in Madrid. Er studiert jetzt in Madrid auf einer internationalen Uni. Er hat tolle neue Freunde kennengelernt. Das Wichtigste ist, dass es Luca gut geht."

Ganz ohne Startschwierigkeiten lief der Neustart aber nicht: "Die ersten sechs Wochen hatte er auch ein bisschen Heimweh. Jetzt ist alles gut." Wie die Auswanderin weiter verrät, sehen sie und ihr Sohn sich nicht mehr derart oft wie früher. Sie lebt aktuell in München: "So häufig geht es leider nicht, weil Luca natürlich Prüfungen hat und auch neue Freunde. Ich möchte ihn da auch nicht dauernd herausreißen." Dennoch betont Lara im Promiflash-Interview, dass die beiden trotzdem alles geben, um ihre Mutter-Sohn-Beziehung aufrechtzuerhalten: "Wir versuchen, uns alle zwei Monate zu sehen. Ich vermisse ihn sehr. Wir beide haben eine besondere Verbindung. Wir sind Familie und Freunde gleichzeitig. Es ist sehr schwer, ihn loszulassen."

Auch wie ihr neues Leben in Deutschland läuft, verriet Lara im Gespräch mit Promiflash. Nach den schweren Bränden in Los Angeles hatte die Auswanderin die Rückkehr nach Deutschland gewagt. "Es war superschwer, alles, was wir uns 14 Jahre lang in L.A. aufgebaut haben, loszulassen und dann auch noch alles zu verkaufen. Ich habe nur das Wichtigste mitgenommen", erzählte Lara offen. Trotz der Trennung von Haus, Habseligkeiten und engen Freunden betonte sie, dass dieser Schritt der richtige für sie war und dass ihr neues Kapitel bereits erfolgreich angelaufen ist.

Instagram / larajuliettesanders Lara Sanders und ihr Sohn Luca, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheiten

