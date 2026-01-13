Clint Eastwood war "Goodbye Deutschland"-Star Laras Mentor

Lara Juliette Sanders, bekannt aus Goodbye Deutschland, spricht über eine prägende Zeit in Los Angeles – und über den Mann, der sie dort an die Hand nahm: Clint Eastwood (95). Gegenüber Promiflash verriet die Auswanderin, die viele Jahre mit ihrem Sohn Luca in den USA lebte und inzwischen nach Deutschland zurückgekehrt ist, wie sie in Hollywood Fuß fasste und dabei prominente Unterstützung erhielt. "Ich hatte wahnsinniges Glück, dass ich ganz oben in Hollywood anfangen konnte. Clint Eastwood war einer der ersten, der mir geholfen hat. Er hat mich inspiriert und mir viel beigebracht", sagte Lara. Der Oscarpreisträger sei nicht nur ein Kontakt gewesen, sondern ein echter Wegbegleiter. "Clint Eastwood hat mir geholfen, als Freund und Mentor. Ein toller Mensch", erklärte sie.

Im Gespräch mit Promiflash zeichnete die Reality-Bekanntheit ein Bild ihres Netzwerks, das sie in Kalifornien aufbaute – von Frühstücksdates bis hin zu gemeinsamen Projekten. So zählte Lara neben Clint auch Eric Braeden zu ihren regelmäßigen Begleitern: Der aus Deutschland stammende Seriendarsteller aus "Young and Restless" sei ein Freund geworden, mit dem sie oft zusammensaß. Sie erinnert sich an Begegnungen mit Ryan Gosling (45) und Bill Murray (75) und erzählt, dass sie mit Kevin Costner (70) nicht nur befreundet ist, sondern auch zusammenarbeitete. Außerdem habe sie Richard Gere (76) persönlich getroffen und sogar mit Madonna (67) gedreht. In der Musikszene knüpfte sie Bande zu The Weeknd (35), Post Malone (30), Smiley aus Drakes (39) Umfeld, Jhené Aiko (37), Big Sean (37) und der Newcomerin Lourdiz. "Also mir ist es echt gelungen, wirklich ganz oben anzukommen. Wenn man Glück hat und authentisch bleibt, dann trifft man die Leute und kommt auch weiter", sagte sie.

Abseits der großen Namen blickt die Autorin und Produzentin auf einen Lebensweg, der von Neugier und Mut geprägt ist. Lara startete als Auswanderin ins Ungewisse und fand in Los Angeles einen Alltag zwischen Drehs, Meetings und dem Familienleben mit Luca. Nach ihrer Rückkehr nach Deutschland pflegt die Reality-TV-Bekanntheit viele der entstandenen Freundschaften weiter, schätzt aber die Ruhe, die der Abstand zur US-Metropole bringt. Für Lara bleibt die prägendste Erinnerung an diese Ära die Unterstützung, die sie von Weggefährten erhielt – allen voran von Clint, dessen Rat und Freundschaft sie bis heute in Ehren hält.

Getty Images Lara Juliette Sanders 2018

Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler

Getty Images "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit Lara Juliette Sanders, Juni 2018