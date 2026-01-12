Darum verließ "Goodbye Deutschland"-Star Lara Sanders L.A.

Lara Juliette Sanders ist zurück in Deutschland – und spricht offen über den Abschied aus Los Angeles. Die Goodbye Deutschland-Auswanderin lebte viele Jahre in den USA, nun hat sie mit ihrem Sohn den Neustart gewagt. Im Gespräch mit Promiflash erklärt sie, warum sie den Schritt gegangen ist und wie sich ihr Alltag verändert hat. "Mein Traum ist nicht geplatzt. Hollywood ist aus L.A. ausgewandert. Und wir damit auch", sagt Lara. Sie beschreibt L.A. als unruhig und gefährlich, mit allgegenwärtigen Waffen, Angst und Plünderungen. In Deutschland will die Reality-TV-Bekanntheit ihrem Kind ein ruhigeres, sichereres Umfeld bieten – und zugleich beruflich flexibel bleiben.

Ganz ohne Glamour ist ihr Job dennoch nicht verschwunden. Lara dreht weiter, nur eben von hier aus. "Ich mache jetzt auch Hollywoodfilme von Deutschland aus, wie Nicole Kidman", erklärt sie bei Promiflash und verweist auf neue digitale Studios, die internationale Projekte möglich machen. Ihr Lebensmittelpunkt verteilt sich aktuell auf München und Berlin, dazu ist sie regelmäßig auf Mallorca. Die vielen Reisen bringen, wie sie sagt, neue Impulse und berufliche Chancen. In den USA habe das Tempo, laut Lara, anders getickt: "Alles ist sehr schnelllebig, es ist sehr viel los, immer gibt es Einladungen, dauernd Premieren. Ständig neue Filmprojekte."

Privat genießt die Reality-TV-Bekanntheit die ruhigere Umgebung, gleichzeitig fällt ihr die Umstellung nicht immer leicht. Vor allem das deutsche Wetter sei für sie eine Herausforderung, nachdem sie die sonnigen Tage Kaliforniens gewohnt war. Dennoch zieht sie ein positives Fazit ihrer Entscheidung, sich mit ihrem Sohn für ein sichereres Leben in Deutschland zu entscheiden. Lara führt nun ein Leben zwischen Kreativarbeit, familiärer Verantwortung und ihrer neuen Rolle als Pendlerin zwischen den Städten – ein Kontrastprogramm zu der intensiven Zeit in Los Angeles, das sie aber umso mehr zu schätzen weiß.

Getty Images "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit Lara Juliette Sanders, Juni 2018

Instagram / larajuliettesanders Lara Juliette Sanders, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

