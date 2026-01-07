L.A.-Feuer: So gehts "Goodbye Deutschland"-Star Lara Sanders

Lara Juliette Sanders hat nach den verheerenden Bränden in Los Angeles die Reißleine gezogen und ist nach Europa zurückgekehrt – genauer gesagt nach Deutschland. 14 Jahre lang hatte sich der Goodbye Deutschland-Star in den USA ein Leben aufgebaut, das er im Promiflash-Interview als Paradies beschreibt. Doch Lara ließ alles hinter sich: "Es war superschwer, alles, was wir uns 14 Jahre lang in L.A. aufgebaut haben, loszulassen und dann auch noch alles zu verkaufen. Ich habe nur das Wichtigste mitgenommen." Lara erzählt offen, wie weh es ihr tat, nicht nur Haus und Habseligkeiten, sondern auch ihre Liebsten zurückzulassen: "Sich von allem zu trennen, auch Freunden, ist sehr schwierig gewesen." Trotzdem betont sie, dass dieser drastische Schritt für sie der richtige war und dass ihr neues Kapitel in Deutschland bereits in vollem Gange ist.

Im Interview schildert die Auswanderin, wie hart sie der Kulturschock nach der Rückkehr getroffen hat. "In Los Angeles denkt man groß und positiv. Wenn man erfolgreich ist, hängen sich die Amerikaner gerne dran", erklärt sie Promiflash. Deutschland erlebe sie dagegen als viel bodenständiger, aber auch verlässlicher: "In Deutschland sind die Leute viel zuverlässiger und alles hat eine höhere Qualität. Das Essen ist so gut in Deutschland." Gleichzeitig fehlt ihr die lockere, internationale Atmosphäre von L.A. und das warme Klima: "Nur das kalte Wetter bin ich nicht gewöhnt." Beruflich musste Lara ihre Projekte jedoch nicht aufgeben: Aktuell schreibt sie an einem Buch über ihre Amerika-Erlebnisse und entwickelt parallel vier Filme. "Auch ein Actiondrama und einen Actionfilm, wo ich den Trailer schon gedreht habe und Regie mache, ist in Produktion", verrät die Drehbuchautorin.

Neben all den beruflichen Projekten spielt für Lara auch ihr privates Umfeld eine große Rolle in dieser neuen Lebensphase. Besonders wichtig ist ihr, endlich mehr Zeit mit ihrem Vater verbringen zu können, der inzwischen 93 Jahre alt ist. Die Reality-TV-Bekanntheit genießt es, vertraute Gesichter um sich zu haben, nachdem sie so lange fern der Heimat gelebt hat: "Aber ich freue mich natürlich, meine Freunde in Deutschland endlich wiederzusehen." Aber wird Lara in Zukunft wieder auswandern? Auf diese Frage hat sie gegenüber Promiflash aktuell eine eindeutige Antwort: "Jetzt bin ich gerade frisch angekommen in Deutschland. Es ist auch mal schön, zu Hause zu sein. Ich werde sicherlich erstmal ein bisschen hierbleiben. Meine Familie und mein Vater brauchen mich." Abschließend plaudert sie jedoch aus, dass sie sich die Option offen hält: "Aber ob ich immer in Deutschland bleibe, da bin ich mir nicht sicher. Mal sehen."

Instagram / larajuliettesanders Lara Juliette Sanders, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit

Getty Images "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit Lara Juliette Sanders, Juni 2018

Instagram / larajuliettesanders Lara Juliette Sanders, "Goodbye Deutschland"-Bekanntheit