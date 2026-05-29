Dunkles Geheimnis: Darum landete Achim Petry in U-Haft

Mit dem Start ihres gemeinsamen Formats "Drews / Cordalis / Petry – Kids-Club" geben Achim Petry (51), Lucas Cordalis (58) und Joelina Drews (30) nicht nur Einblicke in ihr neues Schlager-Trio, sondern auch in persönliche Geschichten. Gleich in der ersten Folge sorgt Achim für einen Moment, der seine Fans überraschen dürfte. "Es gibt Geheimnisse, die noch nicht mal mein Vater weiß", sagt der 51-Jährige – und berichtet anschließend, dass er als Jugendlicher in Drogengeschäfte verwickelt war. "Ich war mal in U-Haft, das war 48 Stunden. Warum? Ich hab’ Gras verkauft, das ist kein Scherz. Die Polizei war bei uns vor der Tür", erzählt er. Nur seine Mutter sei damals eingeweiht gewesen.

Achim beschreibt die Zeit, in der er 18 oder 19 Jahre alt war, noch zur Schule ging und mit der öffentlichen Aufmerksamkeit für seinen Vater Wolfgang Petry (74) kämpfte. "Das war eine Zeit, in der ich mit dem Ruhm meines Vaters nicht klarkam und drohte, im Leben in eine falsche Richtung abzudriften", sagt er der Bild. Ein Freund habe Marihuana verkauft, und er selbst sei für rund drei Monate als Helfer eingesprungen – meist, um kleine Mengen für ein kleines Taschengeld zu transportieren. Die Situation eskalierte, als die Polizei den Dealer ins Visier nahm. Achim sollte prüfen, ob die Wohnung seines Freundes überwacht wurde. Kurz darauf sei er von vier Polizisten und einem Hund gestellt. "Weil mein Kumpel nicht aufkreuzte, haben sie mich dann nach drei Stunden aufs Revier mitgenommen. Da wurde ich verhört, aber ich habe nichts gesagt, was ihn belasten konnte."

Schließlich wurde Achim in eine Einzelzelle gebracht. Er beschreibt die dortigen Bedingungen als bedrückend: ein fensterloser Raum im Keller, ein Betonblock als Bett, eine dünne Matte, eine raue Decke. "Es war unglaublich langweilig und trostlos", erinnert er sich. Erst als sich sein Freund stellte, durfte er gehen. Rückblickend sieht er die 48 Stunden Haft als entscheidenden Einschnitt. "Ich hatte viel Zeit, in der Zelle über mich nachzudenken, und habe danach nie wieder so einen Mist gebaut." Dass das Aufwachsen als Sohn eines der bekanntesten deutschen Schlagerstars nicht immer einfach war, ist kein neues Thema für Achim. Bereits bei seiner Teilnahme an Promi Big Brother sprach er davon, dass der Erfolg seines Vaters in seiner Kindheit auch Schattenseiten hatte – etwa weil Wolfgang wegen seiner Karriere oft nicht zu Hause war. Musik lehnte Achim deshalb zunächst sogar ab, bevor er selbst den Weg auf die Bühne fand und sich als Schlagersänger einen Namen machte.

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Imago Achim Petry beim ZDF-Fernsehgarten in Mainz am 29.06.2025

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Wolfgang Petry, Schlagersänger

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Joyn Achim Petry bei "Promi Big Brother" 2025

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