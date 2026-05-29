Bald Schluss? Tom Holland thematisiert "Spider-Man"-Abschied

Tom Holland (29) thematisiert seine Zukunft als Spider-Man – und auch einen möglichen Abschied von der Kultrolle. Der Schauspieler, der ab dem 31. Juli 2026 in "Spider-Man: Brand New Day" als Peter Parker auf die Kinoleinwand zurückkehrt, machte im Gespräch mit Empire klar, dass er den Anzug nicht für immer tragen werde. Gleichzeitig betonte Tom aber, dass er den nächsten Netzschwinger gerne auf der Reise begleiten würde: "Bei demjenigen, der als Nächstes kommt, egal ob das ein Miles Morales oder eine Spider-Gwen oder eine Spider-Woman oder so etwas ist, würde ich sehr gerne dabei sein, das nächste Kapitel mit aufzubauen."

Besonders deutlich wurde Tom, als er über eine mögliche Staffelstabübergabe sprach und auch Robert Downey Jr. erwähnte, der ihn einst im Marvel-Universum eingeführt hatte. Er erklärte: "Wie auch immer das dann aussieht, ich weiß es nicht. Aber wenn ich das tun könnte, was Downey für mich getan hat, dann wäre ich sehr zufrieden damit, mich in den Sonnenuntergang zu schwingen." Auch inhaltlich brachte sich der Schauspieler diesmal stärker ein. Wie er dem Magazin verriet, war er regelmäßig bei kreativen Treffen mit den Produzenten dabei, um Ideen für den Film zu entwickeln.

Toms eigener Pitch trug den Titel "Spider-Puberty". Der Schauspieler führte aus: "Was passiert, wenn Peter Parker die Kontrolle verliert und sich Dinge verändern?" Diese Idee sei vom Studio zwar zunächst direkt abgelehnt worden, doch der Grundgedanke habe schließlich trotzdem seinen Weg in das fertige Drehbuch gefunden. An Toms Seite stehen im neuen Film wieder seine langjährige Partnerin Zendaya (29) als MJ sowie Jon Bernthal (49) und Sadie Sink (24). Regie führt Destin Daniel Cretton, das Drehbuch stammt von Chris McKenna und Erik Sommers.

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland als Spider-Man

Anzeige Anzeige

ActionPress Tom Holland in "Spider-Man: Far From Home"

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "Spider-Man: No Way Home"