Jelly Roll feiert Tochters 18. mit rührenden Worten im Netz

Jelly Roll (41) könnte stolzer kaum sein: Der Rapper feiert auf Instagram den 18. Geburtstag seiner Tochter Bailee Ann und gleichzeitig ihren Highschool-Abschluss. In einem langen Post richtet der Musiker, der mit bürgerlichem Namen Jason DeFord heißt, rührende Worte an die junge Frau. Er betont, dass Bailee zu den wenigen Angehörigen gehört, die ihren Schulabschluss machen und nun sogar ein College besuchen werden. In seiner Botschaft spricht der Sänger von durchbrochenen Familienmustern und nennt seine Tochter das beste Beispiel dafür. Gleichzeitig erinnert er daran, dass er selbst diesen Abschluss nie erreicht hat – und macht deutlich, wie besonders dieser Tag für seine Familie ist.

In seinem Text zählt Jelly Roll liebevoll all die Eigenschaften auf, die Bailee für ihn so einzigartig machen. "Du bist freundlich, klug, fürsorglich, liebevoll, abenteuerlustig, witzig, frech und ehrlich. Um es ganz offen zu sagen: Du warst alles, was ich nie war". Manche Menschen seien zum Gehen geboren, manche zum Laufen, doch nur wenige zum Fliegen – und Bailee gehöre für ihn zu diesen wenigen. Der Musiker schaut in die Zukunft und erklärt, dass er sich schon darauf freut, eines Tages stolz ihren Collegeabschluss zu feiern und Fotos von ihrer Hochzeit teilen zu können. Bailee reagiert in den Kommentaren ganz gelöst auf die emotionalen Zeilen ihres Vaters und schreibt: "Awwww sweetness, ich liebe dich!!". Schon vor dem großen Tag hatte Jelly Roll seine Tochter gefeiert: Beim Abschlussball wurde Bailee in einem glitzernden grünen Kleid zur Ballkönigin gekrönt, trug Krone und Schärpen mit der Aufschrift "Prom Royalty" und "Prom Queen".

Auch Jelly Rolls Frau Bunnie Xo ist bei den emotionalen Momenten an Bailees Seite. In einem Video, das das Paar mit Bailee drehte, sitzt das Trio zunächst in Pyjamas und Freizeitlooks auf dem Sofa und singt Playback zu Reba McEntires Song "Fancy". Dann beugt sich Bailee nach vorn, verdeckt kurz die Kamera und plötzlich erscheinen alle drei in ihren gestylten Outfits für den Abschlussball – Bunnie kommentiert den Clip als ihren "letzten Highschool-Tanzübergang". Die Influencerin, deren bürgerlicher Name Alyssa DeFord ist, und der Rapper zeigen sich immer wieder als eingespieltes Patchworkteam für Jelly Rolls Tochter. Während die beiden in der Vergangenheit bereits offen über ihren Wunsch nach weiterem Nachwuchs und konkrete Familienpläne gesprochen haben, steht nun erst einmal Bailees Schritt ins Erwachsenenleben im Vordergrund – mit viel Unterstützung und reichlich Stolz.

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Instagram / jellyroll615 Jelly Roll feiert seine Tochtter

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Getty Images Jelly Roll bei der Premiere von "Goat" in Los Angeles

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Getty Images / Jason Kempin Jelly Roll und seine Frau Bunnie DeFord 2025