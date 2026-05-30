Hate gegen Füße: Georgina Fleur wehrt sich gegen Bodyshaming

Georgina Fleur (36) meldet sich mit deutlichen Worten bei ihren Followern. Die Reality-TV-Bekanntheit hatte kürzlich einen Clip geteilt, in dem sie ihre frisch manikürten und pedikürten Finger- und Fußnägel präsentierte – doch der harmlose Post sorgte offenbar für jede Menge Gegenwind. In einem TikTok-Video berichtet sie, es habe einen "Shitstorm wegen meiner Füße" gegeben und sie sei daraufhin mit zahlreichen Beleidigungen konfrontiert worden. "Also, ich kann ja alles ab. Ich habe ein großes Selbstbewusstsein. Ihr könnt mir da so viele Hate-Kommentare gegen meine Füße, gegen meine Hände, gegen meine krummen Finger, gegen meine krummen Zehen, die Altersflecken, die Sommersprossen auf meinen Händen schicken. [...] Ich weiß nicht, wie unglücklich ihr im Leben seid, wie unzufrieden ihr in eurem Leben seid – aber hört doch auf, andere Leute, die glücklich sind mit sich selber, irgendwie zu bodyshamen", wettert sie.

Im Clip erklärt die Allstars-Dschungelcamp-Gewinnerin, dass sie grundsätzlich viel aushalten könne. Trotzdem kritisiert sie die Kommentare scharf: "Ich lasse mir von keinen Leuten einreden, dass ich nicht schön genug wäre." Gleichzeitig betont sie, dass nicht jeder Mensch so gefestigt sei wie sie selbst und einige durch solche Angriffe an sich zweifeln könnten: "Es gibt wirklich Leute da draußen, die nicht so ein Selbstbewusstsein haben und sich dann wirklich verunstalten." Ihre eigenen Beauty-OPs habe sie jedoch nie aufgrund fremder Meinungen gemacht, sondern nur für sich selbst – so auch ihre Zehen-OP: "Ich hatte ja selber meine Fuß-OP und hab mir meinen zweiten Zeh verkleinern lassen, weil der zu lang war. Und gerade so jemandem wie mir dann so Kommentare zu schicken, bodyshamingmäßig, das finde ich schon echt zu viel. Finde ich nicht in Ordnung", schimpft sie.

Dass Georgina mit dem Thema Fuß-OP offen umgeht, ist nicht neu. Schon vor rund neun Jahren hatte sie publik gemacht, dass sie sich ihre Zehen verkürzen ließ. Auslöser waren ausgerechnet ihre geliebten High Heels. "Als ich mit 16 mein erstes Paar hohe Schuhe getragen habe, hätte ich niemals damit gerechnet, dass ich jetzt mit 26 darunter leide und verkrümmte Zehen habe", erklärte die Ex-Bachelor-Kandidatin damals in einem Interview mit RTL. Sie gab offen zu, wie sehr sie das belastete: "Ich zeig nicht gerne meine Füße und ich verdeck die auch gerne. Ich trag im Sommer auch keine offenen Schuhe." Der Eingriff sollte ihr das Selbstbewusstsein zurückgeben. Dafür nahm sie nicht nur Schmerzen, sondern auch hohe Kosten in Kauf: Dem Bericht zufolge kostete die OP "stolze 1.500 Euro" pro Zeh.

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, April 2026

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Januar 2025