Emotional: So feiert Jamie Lee Curtis 27 Jahre ohne Alkohol

Es ist ein besonderer Moment im Leben der Schauspielerin Jamie Lee Curtis (67): Sie blickt auf 27 lange, nüchterne Jahre zurück. Nachdem sie vor Kurzem mit einer zehn Jahre langen Sucht nach Schmerzmitteln an die Öffentlichkeit getreten war, verrät sie nun, wer ihr damals aus dieser dunklen Zeit herausgeholfen hatte. Auf Instagram teilt sie ein Foto von sich und ihrem "Alles außer Liebe"-Co-Star Richard Lewis (†76) und schreibt liebevoll dazu: "Vor 27 Jahren litt ich unter Schmerzen und Kummer. Ich streckte meine Hand aus, und mein alter Kollege und Freund Richard Lewis streckte seine Hand aus und ergriff meine. Das Wunder der Nüchternheit besteht darin, dass es nur eine einzige Person braucht, die versteht, wie man sich fühlt, und das kann alles verändern."

Richard und Jamie verband eine tiefe Freundschaft. Wie sie in ihrem Posting weiter erzählt, verdankt sie ihm viel Freude und Hoffnung. "Ich fühle mich geehrt, offen gegenüber Fremden zu sein, von denen viele mich besser kennen als Menschen, mit denen ich mein ganzes Leben verbracht habe, und ich versuche, ihren Mut und ihre Stärke zu würdigen, jeden Tag zu hoffen und das zu tun, was Richard getan hat, nämlich anderen in Not meine Hand zu reichen", fährt sie fort und fügt weiter hinzu: "Ich vermisse meinen Freund, aber sein Geschenk an mich ist ein Geschenk, das immer weiter wirkt." Der Schauspieler ist vor etwa zwei Jahren verstorben, was Jamie damals tief getroffen hatte.

Jamie gehört seit vielen Jahren zu den Ikonen Hollywoods. Nichts scheint die Schauspielerin aus der Ruhe zu bringen – jedoch scheint das nicht so ganz zu stimmen. In einem kürzlichen Gespräch im Podcast "Wild Card with Rachel Martin" gab sie zu, dass es sie schon stört, die Zeichen des Alterns an sich zu sehen. "Wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich das Problem, ich sehe die Lösung. Ich kann den Spiegel nicht filtern. Wir können die Realität verändern, Fotos bearbeiten, mit KI oder Facetune, was auch immer. Aber man kann die Wahrheit nicht verstecken", erzählte sie dort. Jedoch versucht sie, ihre Einstellung dazu zu ändern: Sie möchte ihr Gesicht ja nicht verändern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jamie Lee Curtis bei der Premiere von "Ella McCay" in Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Richard Lewis und Jamie Lee Curtis für die TV-Serie "Anything But Love" (1989)

Anzeige Anzeige

Imago Jamie Lee Curtis und Richard Lewis für die Serie "Anything But Love" (1989–1992)

Anzeige