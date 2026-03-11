Nicole Kidman und Jamie Lee Curtis fühlen sich verbunden

Nicole Kidman (58) und Jamie Lee Curtis (67) haben am Set ihrer neuen Prime-Video-Serie "Scarpetta" eine besondere Verbindung zueinander aufgebaut. Die beiden Schauspielerinnen, die in dem Thriller nach Patricia Cornwells Romanreihe Schwestern spielen, erkannten schnell, dass sie mehr verbindet als nur die Arbeit vor der Kamera. Bei der New Yorker Premiere der Serie verriet Jamie Lee gegenüber E! News, dass es vor allem ihre gemeinsame Erfahrung als Mütter von jeweils zwei Töchtern war und die Dankbarkeit, diesen Job ausüben zu dürfen, die sie zusammengebracht habe. Die 67-Jährige, die mit ihrem Ehemann Christopher Guest (78) die Töchter Annie und Ruby großzieht, betonte: "Wir teilen den Respekt und die professionelle Wertschätzung dafür, dass wir dieses Leben haben, dass wir diesen Job machen dürfen, und dass daraus Verantwortung erwächst."

Jamie Lee machte zudem deutlich, dass sie und Nicole sich ihrer Rolle als Arbeitgeberinnen und Vorbilder bewusst sind. "Wir geben Menschen Arbeit", erklärte die Schauspielerin. "Wir sind Chefinnen und setzen ein Beispiel für andere, das finde ich entscheidend." Auch ein tragisches Ereignis habe die beiden Frauen noch enger zusammengeschweißt: Der plötzliche Tod einer gemeinsamen Freundin habe sie tief getroffen. "Wir waren beide am Boden zerstört und haben in unserer Trauer zueinander gefunden", erklärte Jamie Lee und ergänzte: "Wir empfinden viel füreinander."

Nicole, die für ihre Rolle in "Scarpetta" sogar obduzieren lernte, schwärmte in einem eigenen Interview mit E! News ebenfalls von ihrer Kollegin: "Ich glaube nicht, dass es jemanden in dieser Branche gibt, der sich nicht mit Jamie Lee verbunden fühlt. Es gibt niemanden, der nicht sagt: 'Oh ja, Jamie Lee Curtis – sie ist eine meiner besten Freundinnen.' Sie hat diese Fähigkeit." Obwohl Nicole Jamie Lees "Superkraft" nicht genau benennen konnte, betonte sie, dass es niemanden wie sie in Hollywood gebe. "Sie ist zutiefst authentisch", sagte die Schauspielerin. Es scheint, als habe Hollywood ein neues bestes Freundinnen-Paar. Jamie Lee bezeichnete die Verbindung der beiden sogar als echte "Schwester-Energie".

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jamie Lee Curtis und Nicole Kidman

Getty Images Nicole Kidman bei der Chanel Haute Couture Frühjahr/Sommer 2026 während der Paris Haute Couture Fashion Week

Getty Images Jamie Lee Curtis, Schauspielerin