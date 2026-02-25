Jamie Lee Curtis erinnert emotional an Ex Robert (†71)

Jamie Lee Curtis (67) trauert um ihren Ex-Freund Robert Carradine (†71) und lässt dabei berührende Erinnerungen an den Beginn ihrer Liebe aufleben. Auf Facebook veröffentlichte die Oscarpreisträgerin einen emotionalen Nachruf, nachdem sie von ihrer engen Freundin Melanie Griffith (68) von Roberts Tod erfahren hatte. Jamie Lee schildert, wie sie Robert einst in der "Dinah Shore Show" live im Fernsehen kennenlernte – und es sofort funkte. "Bobby ordnete die Plätze neu, damit er neben mir sitzen konnte, und er küsste mich, live im Fernsehen. Ein sehr öffentliches Kennenlernen", schrieb sie. Die Nachricht vom Verlust des "Revenge of the Nerds"-Stars bewegt die Schauspielerin sichtlich, sie blickt auf gemeinsame Momente zurück und verabschiedet sich mit liebevollen Worten.

Die "Halloween"-Darstellerin erinnerte sich auch an die Zeit, die sie mit Roberts damals dreijähriger Tochter Ever Carradine verbrachte. "Wir wurden zu einer kleinen Familie in einem Haus mit Lehmboden in Laurel Canyon", schrieb sie und nannte diese Zeit ihre "erste Erfahrung mit Häuslichkeit, Mutterschaft und Partnerschaft" in den späten 1970er-Jahren. Jamie berichtete zudem von wilden Autofahrten mit Robert in seinem Corvette auf dem Mulholland Drive und nannte es ein Wunder, dass sie das überlebt hatten. Während einer dieser Fahrten habe sie ihn angeschaut und plötzlich erkannt, dass er in dem Film "The Cowboys" mitgespielt hatte: "Er war meine erste Schwärmerei im Kino und ich hatte es nicht realisiert."

Roberts Familie hatte seinen Tod durch Suizid nach einem jahrelangen Kampf mit einer bipolaren Störung am Montag bekanntgegeben. Neben Jamie meldeten sich auch Roberts Serienkinder aus Lizzie McGuire zu Wort. Hilary Duff (38) schrieb auf Instagram: "Das tut wirklich weh. Es ist schwer, diese Realität über einen alten Freund zu akzeptieren." Und weiter: "Es gab so viel Wärme in der McGuire-Familie und ich fühlte mich von meinen Serien-Eltern immer so umsorgt." Jake Thomas (36) würdigte Robert als "einen der coolsten Typen, die man je treffen konnte" und schrieb: "Er war ein talentierter Schauspieler, Musiker und Regisseur. Aber mehr als alles andere war er Familie."

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Jamie Lee Curtis und Robert Carradine

Getty Images Jamie Lee Curtis auf der Premiere von "The Last Showgirl"

