Es bahnt sich ein Ende der beliebten Serie "The Bear" an

Die Erfolgsserie "The Bear" scheint offenbar auf ihr Ende zuzusteuern. Noch in diesem Jahr soll die fünfte Staffel der Dramedy auf Disney+ erscheinen – und die könnte tatsächlich die letzte werden. Während der Streaming-Dienst und US-Sender FX bisher nicht offiziell bestätigt haben, dass es sich bei der kommenden Season um das Finale handelt, deuten Äußerungen aus dem Cast auf ein baldiges Ende hin. Bereits in der vierten Staffel kündigte Hauptfigur Carmy, gespielt von Jeremy Allen White (35), seinen Rückzug aus dem Kochgeschäft an, was bei vielen Zuschauern die Befürchtung aufkommen ließ, dass die Serie damit ihrem Abschluss entgegengehen könnte.

Nun hat Schauspielerin Jamie Lee Curtis (67) über Instagram die Spekulationen weiter angeheizt. Die Oscar-Preisträgerin, die in der Serie Carmys Mutter Donna Berzatto verkörpert, verabschiedete sich mit emotionalen Worten vom Set: "Stark abgeschlossen! Umgeben von einem außergewöhnlichen Team von Autoren, Produzenten und Schauspielkollegen, in der von Chris Storer kreierten Serie, haben wir die Geschichte dieser außergewöhnlichen Familie, die wir alle ins Herz geschlossen haben, zu Ende gebracht." Ihre Worte sorgten bei Fans für Bestürzung. Unter ihrem Post häuften sich Kommentare wie "Ist es die letzte Staffel?" oder "Letzte Staffel? Neeeeein!". Auch Kollegen aus dem Cast reagierten auf ihren Beitrag: Edwin Lee Gibson, Darsteller der Figur Ebraheim, kommentierte: "Ich werde dich vermissen."

Jamie Lee Curtis hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, wie wichtig ihr die Arbeit an "The Bear" sei. Die Serie, die das Leben rund um ein aufstrebendes Edelrestaurant in Chicago erzählt, entwickelte sich seit ihrer Premiere zu einem der erfolgreichsten Formate auf Disney+ und wurde mehrfach mit Emmys ausgezeichnet. Die Mischung aus Drama, Humor und authentischer Darstellung des Restaurant-Alltags begeisterte Publikum und Kritiker gleichermaßen. Neben Jeremy Allen White und Jamie Lee Curtis gehören auch Schauspieler wie Ebon Moss-Bachrach, Ayo Edebiri (30) und Abby Elliott zum Ensemble der Serie, die sich durch ihre intensive Atmosphäre und komplexen Charaktere auszeichnet.

Jamie Lee Curtis im November 2024

Der Cast der Komödie "The Bear" bei der 75. Verleihung der Emmy Awards

Jamie Lee Curtis, Schauspielerin

