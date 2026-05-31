Meta Hiltebrand verrät: So verliebte sie sich in ihren Tom

Es gibt Liebesgeschichten, die schlicht an der Chronologie der Ereignisse scheitern – oder dadurch zumindest empfindlich verzögert werden. So auch bei TV-Köchin Meta Hiltebrand (43) und ihrem Partner Tom Guldimann: Das Paar brauchte stolze zwei Jahre Anlaufzeit, bevor aus der anfänglichen Sympathie unter Branchenkollegen eine feste Beziehung wurde. Beim ersten Aufeinandertreffen auf einer Geburtstagsparty 2018 in der Züricher Gastroszene blitzte die heute 43-Jährige mit mehreren Flirtversuchen ab: Der Food-Manager war damals noch vergeben, verriet sie jetzt im Interview mit Blick. Erst im Herbst 2020 kreuzten sich die Wege der beiden dann in Metas Restaurant erneut – diesmal beide ungebunden, was direkt mit einem schweren Rotwein nach Schichtende gefeiert wurde.

Der erste Kuss am selben Abend schlug bei Meta ein wie ein "Sechser im Lotto", doch Tom zeigte sich danach erst einmal zögerlich. Kopf und Herz des Managers mussten erst in Einklang gebracht werden, während die ungeduldige Küchenchefin kurz vor den Festtagen Klarheit einforderte. Mit der ultimativen Frage "Mach mich nicht wahnsinnig, jetzt Ja oder Nein?" erzwang Meta zwei Tage vor Weihnachten endlich das ersehnte Beziehungs-Ja. Seit dieser denkwürdigen Nacht im Winter 2020 hat das Paar praktisch keinen Abend mehr getrennt verbracht und pflegt heute ein harmonisches Patchwork-Idyll mit Toms Kindern aus seiner früheren Beziehung.

Dass die Beziehung der beiden so gut funktioniert, liegt sicher auch an der geteilten Passion für das Kulinarische, die das Paar sogar auf Reisen zelebriert. Statt klassischer Luxusressorts wählten die beiden im Jahr 2024 lieber eine Genusstour nach Kopenhagen, um sich tagelang durch Streetfood-Stände zu probieren. Im Alltag punktet der Manager vor allem mit der Zubereitung von Backwaren, während sich die Spitzenköchin auch gerne mal von ihm bekochen lässt. Für Meta sind gemeinsame Mahlzeiten ohnehin das ultimative Allheilmittel für den Hausfrieden, wie sie abschließend resümiert: "Liebe geht bei uns durch den Magen. Selbst wenn wir uns mal streiten, versöhnen wir uns spätestens beim gemeinsamen Essen wieder."

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metahiltebrand TV-Köchin Meta Hiltebrand und ihr Partner Tom Guldimann, März 2026

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Imago TV-Köchin Meta Hiltebrand bei "Kitchen Impossible"

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Imago Meta Hiltebrand bei der 27. Busche Gala im Hotel Atlantic in Hamburg, 2024

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