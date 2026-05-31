Stefan Mross startet letzte "Immer wieder sonntags"-Staffel

Für Stefan Mross (50) beginnt an diesem Sonntag ein emotionaler Abschnitt: Die letzte Staffel von "Immer wieder sonntags" startet. Seit Juni 2005 moderiert der Schlagerstar die beliebte Liveshow – nun ist nach 21 Jahren Schluss. Im Januar 2026 hatte der SWR das Ende des Formats verkündet und Verjüngung, wirtschaftliche Gründe sowie die Digitalisierung als Gründe genannt. Für Stefan war das alles andere als nachvollziehbar. Dennoch startet er optimistisch in diese letzte Runde. "Ich fühle mich richtig gut", schwärmt der Moderator gegenüber Bild.

Während der Dreharbeiten lebt Stefan gemeinsam mit seiner Freundin, der Sängerin Eva Luginger, in einem Wohnmobil direkt am Set – nur rund 50 Meter von der Hauptbühne entfernt. Diese Nähe zum Geschehen tut ihm offenbar gut. "Vertrautes Umfeld. Eigenes Bett hinter der Bühne. Wir sind einfach nur happy", freut er sich laut Bild. Am Konzept der Sendung habe sich für die letzte Staffel nichts verändert – sehr zur Erleichterung des Moderators. "Die Leute wollen die heile Welt sehen. Und hören und spüren und erleben", betont Stefan.

Nach dem Ende der Staffel plant er bereits seinen nächsten großen Schritt: 2027 geht er mit seinem eigenen Tourkonzept "Immer wieder Stefan" auf die Bühne, mit bereits mehr als 60 geplanten Terminen. Auch Gastauftritte bei anderen Shows stehen auf seiner Wunschliste. "Ich werde hoffentlich auch in der letzten Sendung von 'Fernsehgarten' sein", erklärt er.

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Imago Stefan Mross bei "Immer wieder Sonntags" im Europapark Rust, August 2025

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Instagram / stefan.mross Stefan Mross und Eva Luginger, August 2024

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Imago Stefan Mross bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat", Mai 2026

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