Versteckte Botschaft: Das sind die "Off Campus"-Easter-Eggs

Achtung, der Text enthält Spoiler zu Band eins bis vier der "Off Campus"-Bücher! Die neue Prime-Video-Serie "Off Campus" versetzt derzeit BookTok-Fans weltweit in Aufruhr – und das nicht nur wegen der heißen Eishockey-Romance rund um Garrett Graham und Hannah Wells. Besonders gefeiert werden die vielen versteckten Hinweise, die in die Folgen eingebaut wurden und über die unter anderem die Zeitschrift TVMovie berichtet. Denn die Adaption der Bestseller von Elle Kennedy ist vollgepackt mit Easter Eggs, die Fans der Romane sofort erkennen und die schon verraten, wie es in den kommenden Staffeln weitergehen könnte.

Ein großes Thema ist dabei Tuckers zukünftige Rolle als Vater, die in der ersten Staffel bereits gleich mehrfach subtil angeteast wird. So treten Tucker und Logan bei einer Kostümparty als Vogel und Biene auf – eine klare Anspielung auf die englische Redewendung "the birds and the bees", die für Aufklärungsgespräche über Sex steht. Später muss Tucker bei einer Aufnahmezeremonie für die Studentenverbindung immer größere Früchte beschützen: von einer kleinen Weintraube bis hin zur riesigen Wassermelone – genau mit solchen Früchten werden oft die Größenstufen eines wachsenden Babys verglichen. Auch Beaus düsteres Schicksal wird früh angedeutet: Auf der Geburtstagsparty verkleiden sich Dean und Beau als Maverick und Goose aus Top Gun, wobei Beau als Goose unterwegs ist – eine Rolle, die im Film tragisch endet. Gleichzeitig taucht Grace Ivers, die in Logans Buch im Mittelpunkt steht, schon namentlich bei einer Spendenaktion im Malone's und im Uni-Radio auf.

Dazu gesellen sich viele Mini-Details: Beim gemeinsamen Videoabend von Garrett und Hannah ist etwa ein geöffneter Breaking Bad-Tab zu sehen. Außerdem wird in einer Schlittschuhszene das Buchcover von "The Deal" nachgestellt. Das Kinderhockeyteam "The Hurricanes" taucht ebenfalls früh auf – später wird es Deans Team. Auch Tuckers To-do-Liste an Thanksgiving deutet bereits Logans spätere Storyline an. Hinzu kommen kleinere Hinweise wie das Klo-Graffiti über Deans "Magie" im Malone's, ein Verweis auf seine Schwester Summer Di Laurentis mit Bezug zu Hunter Davenport sowie Hannah und Allies Nachbarin Stella, die später in den Büchern mit Justin zusammenkommt. Für Fans der Buchreihe dürfte die liebevolle Detailarbeit der Serienmacher ein zusätzlicher Reiz beim Bingen sein – auch wenn die Adaption an anderer Stelle deutlich vom Buch abweicht.

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Getty Images Belmont Cameli und Ella Bright bei der Premiere und After-Party von "Off-Campus" in Los Angeles

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Amazon Content Services LLC Beau, Dean und Tucker in der Serie "Off Campus"

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Getty Images Der "Off Campus"-Cast bei den Amazon Upfronts, Mai 2026