Das sagt Andrea Kiewel über das "Immer wieder sonntags"-Aus

Andrea Kiewel (60) hat sich jetzt mit deutlichen Worten zum Aus von "Immer wieder sonntags" geäußert. Im ZDF-Magazin "Volle Kanne" sprach die ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin mit Florian Weiss (49) über die Absetzung der ARD-Show von Stefan Mross (50) und machte klar, wie sehr sie die Nachricht getroffen hat. "Ehrlicherweise, das Aus von 'Immer wieder sonntags' hat mich sehr erschreckt", sagte Andrea in der Sendung. Gerade weil Stefan mit dem Format zuletzt erfolgreich gewesen ist, tue ihr die Entscheidung besonders leid.

"Stefan hat eine tolle Saison hingelegt und dann wurde die Show trotzdem eingestellt - das tut mir wahnsinnig leid. Für die Kollegen dort und für die Fans von 'Immer wieder sonntags'", beantwortete Kiwi, wie sie von ihren Fans genannt wird, die Frage nach der Angst vor den vielen Absetzungen im TV. Um ihre eigene ZDF-Show sorge sie sich nach eigener Aussage aber nicht. Sie betonte, sie wolle ihre Energie nicht darauf verwenden, was irgendwann passieren könnte, sondern lieber den Moment genießen.

Aktuell läuft es für Andrea und ihren "Fernsehgarten" blendend. Die Sendung feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Bestehen, und die Shows sind nach wie vor restlos ausverkauft – so auch die kommende Ausgabe am 31. Mai. Das Erfolgsgeheimnis? Für die Moderatorin liegt es vor allem im besonderen Erlebnis für das Publikum. Der "Fernsehgarten" komme "wie ein Festival daher" und biete dem Publikum ein 360-Grad-Erlebnis. "Die fühlen sich als Teil der Show, das sind die auch", sagt sie. Mit einem Augenzwinkern bezeichnete sie sich und ihre Sendung dabei als "die Taylor Swift des ZDF".

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Imago Andrea Kiwi Kiewel und Stefan Mross bei "ZDF-Fernsehgarten" in Mainz am 28.09.2025

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Imago Stefan Mross bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat", Mai 2026

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Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten, Mai 2026