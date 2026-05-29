Scooter Braun erklärt distanzierte Beziehung zu Taylor Swift

Scooter Braun (44) hat nun offen über seinen Konflikt mit Taylor Swift (36) gesprochen – und dabei eine überraschende Aussage gemacht. Im Podcast "Second Thought" erklärte er gegenüber Moderatorin Suzy Weiss, dass er die Sängerin eigentlich nie wirklich gekannt habe: "Ich glaube, ich habe sie in meinem Leben dreimal getroffen. Ich habe in meinem Leben nie ein richtiges Gespräch mit ihr geführt", verriet er. Dennoch wurde der Unternehmer durch den Streit um ihre Masteraufnahmen quasi über Nacht zum Feindbild ihrer Fangemeinde.

Der Konflikt begann 2019, als Scooter das Plattenlabel Big Machine Label Group für rund 300 Millionen Dollar kaufte und damit die Kontrolle über Taylors frühe Masteraufnahmen erhielt. Die Sängerin versuchte daraufhin, die Rechte zurückzukaufen, scheiterte jedoch und begann anschließend, ihre alten Alben neu aufzunehmen. Scooter verkaufte die Masteraufnahmen laut Daily Mail später an Shamrock Capital weiter. Im Mai 2025 erwarb Taylor die Rechte schließlich für rund 360 Millionen Dollar zurück und ist seitdem vollständige Eigentümerin ihres gesamten Musikkatalogs. Auf ihrer Website erklärte sie damals: "Alles, was ich je wollte, war die Möglichkeit, hart genug zu arbeiten, um eines Tages meine Musik ohne Bedingungen, ohne Partnerschaft und mit voller Autonomie kaufen zu können."

Im Podcast blickte der Unternehmer ausführlicher auf die Geschehnisse zurück und schilderte, wie er sich plötzlich vom über Jahre "geliebten und geschätzten" Branchenprofi zum "Bösewicht" entwickelt habe. Gleichzeitig betonte er, aus der Situation "enorm viel" gelernt zu haben und persönlich daran gewachsen zu sein. Zudem habe der Streit auch andere Künstler dazu bewegt, ihre Musikrechte stärker zu hinterfragen. "Ich denke, es gibt dieses große Missverständnis, dass wir uns kannten, einen Streit hatten und ich sie jahrelang gemanagt habe", erklärte Scooter und ergänzt: "Ich werde diese Situation niemals wirklich vollständig verstehen. Bis heute wünsche ich ihr nur das Beste."

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Rich Fury/Getty Images, Amy Sussman/Getty Images Collage: Scooter Braun und Taylor Swift

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Imago Taylor Swift bei der Eras Tour in Chicago, Soldier Field, 2. Juni 2023

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Getty Images Scooter Braun im Dezember 2024