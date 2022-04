Grey's Anatomy-Fans aufgepasst: Diese beiden bekannten Gesichter werden bald wieder mit von der Partie sein! Die 18. Staffel der beliebten Ärzteserie flimmert in den USA aktuell über die TV-Bildschirme: Jede Woche können sich die Zuschauer auf eine neue Folge freuen, in der wieder so einiges passiert. Doch so manche Schauspieler hatten der Serie im Laufe der Zeit den Rücken gekehrt. Nun feiern zwei der einstigen Darsteller ein Comeback!

Wie Deadline nun verlauten ließ, werden Jesse Williams (40) und Sarah Drew (41) wieder in ihren Rollen als Jackson und April zu sehen sein. Demnach feiern sie im Finale der aktuellen Staffel ihr großes Comeback – Fans müssen sich also noch bis zum 26. Mai gedulden. Weiter hieß es, dass die finale Episode ein Update darüber geben wird, wie es den beiden Charakteren in der Zwischenzeit ergangen ist.

Jesse hatte sein damaliges Show-Aus jedenfalls damit begründet, dass er ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnen wolle – unter anderem hatte er wohl vor, den Broadway für sich zu entdecken. "Ich musste aus meiner Komfortzone herauskommen, ich musste mich an einen sehr unbekannten Ort begeben", schilderte er im Interview mit The New York Times.

