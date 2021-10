Sarah Drew (41) hätte sich für ihre Rolle einen anderen Ausgang gewünscht! Die Schauspielerin verkörperte bei Grey's Anatomy seit 2009 die Dr. April Kepner. 2018 verließ die US-Amerikanerin die Serie, nachdem ihre Figur überraschend ihren Ex Matthew (Justin Bruening) geheiratet hatte – und ihren Baby-Daddy Jackson (Jesse Williams, 40) zurückließ. Doch jetzt verriet Sarah: Wäre es nach ihr gegangen, hätte Aprils Geschichte ein anderes Ende genommen...

In Lynette Rice' Buch "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" spricht die 40-Jährige über ihre Gedanken zu Aprils Serien-Aus. Ganz offen erklärt Sarah: "Ich wollte immer, dass sie am Ende mit Jackson zusammen ist, vor allem weil sie ja ein Baby zusammen haben!" Die Hochzeit mit Matthew sei ihr zu überstürzt vorgekommen. Wegen ihrer Bedenken schrieb Sarah der Produktion sogar einen Brief, um ein anderes Ende zu erwirken: "'Kann sie einfach weggehen? Ihn küssen und in die Ferne gehen, um etwas als unabhängige Frau zu tun?'", erinnert sich die zweifache Mama an die Zeilen.

Schlussendlich sei ihr Vorschlag aber nicht angenommen worden – und April heiratete Matthew. Trotzdem durften sich die Fans zuletzt über eine kleine Reunion mit Jackson freuen: In der 17. Staffel stand der Hottie vor der Tür seiner Ex und bat sie, mit ihm nach Boston zu gehen. Dabei kam auch heraus, dass die Ehe mit Matthew am Ende ist – woraufhin viele Zuschauer auf Liebes-Comeback mit Jackson hofften.

Anzeige

Buchan/Variety/REX/Shutterstock/ Action Press Sarah Drew und Jesse Williams, "Grey's Anatomy"-Stars

Anzeige

Instagram / thesarahdrew Jesse Williams und Sarah Drew bei den "Grey's Anatomy"-Dreharbeiten

Anzeige

ABC/Richard Cartwright Sarah Drew und Jesse Williams in ihren "Grey's Anatomy"-Rollen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de