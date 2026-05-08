Beichte: Cara Delevingne hat eine Schwäche für Hetero-Frauen

Vor rund 20.000 Fans hat Cara Delevingne (33) bei einem Konzert von Rosalía (33) in London höchst persönliche Einblicke in ihr Liebesleben gegeben. Im Rahmen ihrer globalen "Lux"-Tour lädt die spanische Popsängerin regelmäßig Promis in einen Beichtstuhl auf der Bühne ein – und Cara war offensichtlich sehr bereit, aus dem Nähkästchen zu plaudern. "Falls ihr das noch nicht wusstet: Ich bin lesbisch", erklärte das Model gegenüber der Menge und fügte hinzu: "Meine Schwäche waren früher heterosexuelle Frauen – weil sie gar nicht wirklich hetero waren." Auf die Frage von Rosalía, warum das so sei, antwortete Cara: "Es ist die Herausforderung. Aber ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass irgendjemand wirklich vollständig hetero ist."

Bei dem Konzert, das am Mittwoch in der Londoner O2 Arena stattfand, sprach Cara auch über ihre Rolle in Beziehungen. "Ich liebte es früher immer, die Dominante zu sein, ich wollte die Kontrolle haben. Ich glaube, das lag daran, dass ich Angst hatte, gesehen zu werden – ich hatte Angst, unterwürfig zu sein, weil ich keine Liebe empfangen wollte. Aber jetzt glaube ich, dass ich bereit bin", gestand sie offen gegenüber Rosalía. Heute führt das britische Model eine feste Beziehung mit ihrer Freundin Minke. Die beiden kennen sich schon seit ihrer gemeinsamen Schulzeit an der Internatsschule Bedales in Hampshire, fanden jedoch erst 2022 – nach einem Wiedersehen bei einem Alanis-Morissette-Konzert – romantisch zusammen.

Cara hatte in der Vergangenheit mehrere öffentlichkeitswirksame Beziehungen, unter anderem mit der Schauspielerin Ashley Benson (36), der Musikerin St. Vincent (43) und der Schauspielerin Michelle Rodriguez (47). Heute spielt Minke eine wichtige Rolle in Caras Leben – die Sängerin soll ihr auch dabei geholfen haben, nüchtern zu bleiben. Gegenüber dem Magazin Elle UK sagte Cara im Jahr 2024: "Meine Freundin war wirklich wunderbar darin, mich mit vielen Dingen und Menschen bekannt zu machen. In dieser Beziehung sind so viele Dinge auf einmal passiert, die mich so glücklich gemacht und mir das Gefühl gegeben haben, wohl mit dem zu sein, wer ich bin."

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Getty Images Cara Delevingne bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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Instagram / rosalia.vt Rosalía singt auf ihrem Album "LUX" in 13 Sprachen

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Getty Images Minke und Cara Delevingne, GLAAD Media Awards 2026 im Beverly Hilton

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