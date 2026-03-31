Rosalía händchenhaltend mit Loli Bahia in Madrid gesichtet

Rosalía (33) nutzt derzeit die Zeit vor ihren anstehenden Konzerten, um durch Madrid zu spazieren – und das nicht allein. Am vergangenen Sonntag wurde die spanische Sängerin dabei erwischt, wie sie händchenhaltend mit Model Loli Bahia durch die Straßen der spanischen Hauptstadt schlenderte. Für den Ausflug bei kühlerem Wetter hatte sich Rosalía warm eingepackt: Auf Bildern, die Just Jared vorliegen, trug sie einen Mantel mit beigefarbenem Schaffellbesatz an Kragen, Verschluss und Ärmeln, und kombinierte dazu Jeans und Uggs-Slipper. Loli wiederum setzte auf eine dunkle Jacke und Jeans. Die beiden schienen die gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen.

Für Fans ist der Spaziergang ein weiterer Moment, der Fragen aufwirft. Schon seit Monaten werden Rosalía und Loli immer wieder zusammen gesehen. Erst vor Kurzem wurden sie händchenhaltend an einem Flughafen gesichtet, davor spazierten sie gemeinsam durch Paris. Ob die beiden nur enge Freundinnen sind oder mehr verbindet, haben sie bislang nicht kommentiert. Während die Gerüchte im Netz weiterlaufen, bereitet sich die "Despechá"-Interpretin auf ihre kommenden Termine vor: Mit ihrer "LUX Tour" steht als Nächstes eine ganze Serie von Konzerten in Madrid an, anschließend geht es für sie nach Lissabon, Barcelona und Amsterdam. Die Shows begleiten ihr viertes Studioalbum "Lux", das sie derzeit live vorstellt.

Dass die Tour nicht nur glamouröse Momente mit sich bringt, zeigte sich erst vor Kurzem. In einem Video, das Fans auf Instagram teilten, erklärte Rosalía auf der Bühne, sie habe starke Probleme mit dem Magen. Sie sagte: "Ich habe versucht, diese Show von Anfang an durchzuziehen, aber ich bin krank", und fügte hinzu, sie habe hinter der Bühne erbrochen und müsse das Konzert womöglich abbrechen. Abseits ihrer Auftritte scheint Rosalía ihren Alltag nun ruhiger zu gestalten. Sie wird oft bei Spaziergängen, Cafébesuchen oder beim Shopping gesehen – meist in Begleitung von Loli, was Fans seltene Einblicke in ihr Privatleben gibt.

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Geoffroy VAN DER Hasselt/Afp via Getty Images, Claudio Lavenia/Getty Images for Fiuggi loved by Vogu Collage: Rosalía und Loli Bahia

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Getty Images Rosalía, März 2026

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Instagram / rosalia.vt Rosalía meldet sich nach ihrem Konzertabbruch zurück