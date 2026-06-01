Disney-Star Peabo Bryson nach Schlaganfall in Klinik

Schockierende Nachrichten aus der Musikwelt: Peabo Bryson (75) hat einen Schlaganfall erlitten. Das bestätigte der Sprecher des 75-jährigen Sängers nun gegenüber dem Branchenmagazin Variety. Demnach befindet sich der zweifache Grammy-Gewinner, der im Jahr 2019 einen Herzinfarkt erlitt, derzeit in medizinischer Behandlung. Vielen Menschen auf der ganzen Welt ist Peabo vor allem durch seine unvergesslichen Beiträge zu zwei Disney-Klassikern bekannt: den Songs "Die Schöne und das Biest" und "A Whole New World" aus "Aladdin".

In dem Statement des Sprechers heißt es: "Peabo Bryson — die Stimme hinter den Oscar-prämierten Disney-Songs 'Beauty and the Beast' und 'A Whole New World' — hat einen Schlaganfall erlitten und steht derzeit unter medizinischer Versorgung." Gleichzeitig bittet die Familie um Rücksichtnahme in dieser schwierigen Zeit: "Die Familie bittet in dieser Phase um Privatsphäre, während sie diesen tief persönlichen Moment gemeinsam durchlebt. Die Gedanken, Gebete und die Liebe von Freunden und Fans sind willkommen und werden sehr geschätzt."

Peabo Bryson blickt auf eine jahrzehntelange beeindruckende Karriere zurück. Sein erstes Studioalbum veröffentlichte er bereits 1976. Seine Grammy-Nominierungen begleiten ihn seit den frühen 1990er Jahren: 1991 nahm er gemeinsam mit Céline Dion (58) den Titelsong zum Disney-Film "Die Schöne und das Biest" auf, für den er 1993 unter anderem den Grammy für die beste Popaufführung eines Duos oder einer Gruppe gewann. Nur ein Jahr später wiederholte er diesen Erfolg mit Regina Belle mit dem Song "A Whole New World" aus "Aladdin" in derselben Grammy-Kategorie. Zudem veröffentlichte er im Laufe seiner Karriere Kollaborationsalben mit Natalie Cole und Roberta Flack.

Anzeige Anzeige

Getty Images Peabo Bryson beim "Soul Train Christmas Starfest", 2000

Anzeige Anzeige

Getty Images Peabo Bryson bei der Weltpremiere von "Michael Jackson: The Life Of An Icon"

Anzeige Anzeige

Getty Images Peabo Bryson im Sun Life Stadium in Miami