Jan Kittmann & Kathrin Menzinger kommentieren Liebesgerüchte

Rund um die aktuellste Staffel von Let's Dance machen Liebesgerüchte die Runde. Zwischen Kandidat Jan Kittmann und Profitänzerin Kathrin Menzinger (37) soll es laut einem Bericht der Bild mehr als nur eine enge Tanzpartnerschaft geben. Aus Produktionskreisen sollen mehrere Quellen unabhängig voneinander von auffälligen Situationen während der Staffel berichtet haben, die kürzlich mit dem großen Live-Finale endete. Nun haben sich beide zu den Spekulationen geäußert. Die Reaktionen fallen dabei eher ausweichend aus. Das Management von Jan erklärte: "Gerüchte zu Affären bei 'Let's Dance' gibt es jedes Jahr regelmäßig, auch in dieser Staffel. Das bleibt wohl bei leidenschaftlichen Tänzen nicht aus."

Kathrin äußerte sich ebenfalls: "Solche Gerüchte gibt es bei Tanzpaaren immer wieder mal. Wenn zwei Menschen im Team gut zusammenarbeiten und sich gut verstehen, wird schnell spekuliert." Konkret dementiert oder bestätigt hat keiner der beiden die kursierenden Berichte. Laut dem Newsportal soll Jan verheiratet sein und ein Kind haben, seine Ehefrau habe die Live-Shows regelmäßig im Publikum verfolgt. Kathrin hingegen ist offiziell vergeben und mit einem Fotografen verlobt.

Liebesgerüchte rund um "Let's Dance" sind kein neues Phänomen. In den vielen Jahren und Staffeln der beliebten RTL-Tanzshow haben sich immer wieder Verbindungen zwischen Promis und Profitänzern entwickelt – was angesichts der monatelangen, intensiven Zusammenarbeit kaum verwundert. So ähnlich war es auch im Jahr 2012 bei Rebecca Mir (34) und Massimo Sinató (45). Die damals 20-Jährige verliebte sich in den Profitänzer, obwohl dieser zu diesem Zeitpunkt noch verheiratet war. In Barbara Schönebergers (52) Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" verriet die Moderatorin: "Und dann waren wir jeden Tag zehn Stunden zusammen im Trainingssaal. Das war kein Speed-Dating, das war langsames Dating. Aber ganz langsam."

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RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Jan Kittmann, "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Kathrin Menzinger und Jan Kittmann

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Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinató im Oktober 2022

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