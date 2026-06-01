Auf Sex-Messe: Anne Wünsche ließ sich an Brüsten tätowieren

Auf der Exquisit-Sex-Messe in Halle an der Saale hat sich Anne Wünsche (34) ganz spontan ein neues Tattoo stechen lassen. Das Motiv zeigt Stitch, die chaotisch-liebenswerte Disney-Figur, umgeben von Mond und Sternen. Für die Influencerin und dreifache Mutter steckt dahinter eine besondere Bedeutung: In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, erklärte sie, dass Stitch für sie ihre Kinder verkörpere. "Ich bin ein großer Disney-Fan und irgendwie habe ich Stitch schon immer mit ihnen verbunden: süß und wild zugleich", so Anne.

Neben der Hommage an ihre Kids symbolisieren Mond und Sterne auf dem Tattoo ihre spirituelle Seite. "Die Stelle für das Tattoo habe ich eher zufällig gewählt", verriet sie. Das Kunstwerk blitzt nun zwischen ihren Brüsten hervor. Schmerzhaft war das filigrane Motiv übrigens nicht: "Es war überhaupt nicht schmerzhaft, weil es superfein ist." Bereuen will sie die Spontanaktion keineswegs – im Gegenteil: "Bereuen tue ich es kein bisschen, weil es einfach ich bin." Ans Manifestieren glaubt sie nach eigenen Angaben fest.

Spontane Tattoos sind für Anne nichts Ungewöhnliches. Bereits bei einem Influencer-Event ließ sie sich einen Mond hinter ihrem Ohr stechen, und auch am Ballermann hat sie sich schon das eine oder andere Motiv verpassen lassen. "Ich liebe diese spontane Seite an mir und hoffe, dass ich sie nie verliere", sagte die Influencerin. Abseits solcher Aktionen beschäftigt Anne derzeit vor allem das Thema Familie: Seit ihrem Umzug nach Mallorca pendelt sie regelmäßig zwischen der Insel und Deutschland, wo zwei ihrer drei Kinder bei ihren jeweiligen Vätern leben.

Anzeige Anzeige

Sonstige Anne Wünsche, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Sonstige Neues Tattoo von Anne Wünsche, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / annewuensche.backup Anne Wünsche, April 2026

Anzeige