Sorgerechtsstreit: Demi Moore hält nichts von Rumers Ex

Demi Moore (63) macht kein Geheimnis daraus, was sie von Derek Richard Thomas hält – dem Ex ihrer Tochter Rumer Willis (37) und Vater von Enkeltochter Louetta. Nachdem die Schauspielerin zuletzt mit einer Aussage bezüglich Rumers Sorgerechtsstreit für Aufsehen gesorgt hatte, berichten nun Insider gegenüber der Daily Mail, wie Demi wirklich über Derek denkt. "Demi ist damit einverstanden, dass die Leute wissen, wie sie über Derek denkt, denn sie fühlt sich in seiner Nähe unwohl – und je weniger er da ist, desto besser", so eine Quelle. Ihr Fokus liege vollständig auf der Unterstützung ihrer Tochter und ihrer Enkelin: "Sie steht fest an ihrer Seite. Sie hat kein großes Interesse daran, irgendeine Art von Beziehung mit Derek zu haben."

Die Insider zeichnen dabei ein deutliches Bild davon, wie tief die Abneigung sitzt. Besonders prägnant ist ein Vergleich, den eine Quelle zieht: "Es ist klar, dass Demi weiß, wann eine Beziehung funktioniert oder nicht – wie bei Bruce. Aber Bruce und Derek zu vergleichen ist so, als würde man eine Million Dollar mit einem verstopften Klo vergleichen." Für Demi stehe vor allem das Wohlergehen der kleinen Louetta im Mittelpunkt. "Sie hofft auf eine respektvolle, stabile Dynamik, bei der die Dinge ruhig und beständig bleiben", erklärt ein Insider und fügt hinzu: "Sie hat gesagt, was sie zu sagen hatte, steht dazu und erwartet, dass Rumer und Louetta auf der anderen Seite dieser Situation so viel Freude wie möglich erleben."

Rumer und Derek hatten sich 2022 kennengelernt und im April 2023 gemeinsam Tochter Louetta bekommen. Bereits kurz nach der Geburt soll die Beziehung zunehmend angespannt gewesen sein – seit dem vergangenen Jahr streiten die beiden nun vor Gericht um das Sorgerecht für das heute dreijährige Mädchen. Demi, die selbst drei Töchter – Rumer, Scout (34) und Tallulah (32) – großgezogen hat und trotz ihrer Scheidung von Bruce Willis (71) seit dem Jahr 2000 ein enges Verhältnis zu ihrem Ex pflegt, ist nach Angaben eines weiteren Insiders eine wichtige Stütze für Rumer. "Demi hilft mit dem Baby, wann immer sie kann. Ihre Familie steht sehr zusammen, und auch Rumers Schwestern sind eine große Hilfe", heißt es.

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Getty Images Rumer Willis und Demi Moore im März 2023

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Instagram / rumerwillis Derek Richard Thomas und Rumer Willis mit ihrer Tochter Louetta im Juni 2024

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Getty Images Scout LaRue Willis, Tallulah Willis, Demi Moore und Rumer Willis auf einer Fimpremiere 2024