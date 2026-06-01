Nach Trennung von Nina Dobrev: Shaun White genießt Date

Snowboard-Legende Shaun White (39) scheint nach seiner Trennung von Nina Dobrev (37) wieder offen für die Liebe zu sein. Paparazzi erwischten den dreifachen Olympiasieger kürzlich bei einem Mittagsdate in New York City – und zwar in Begleitung einer unbekannten Frau. Wie TMZ berichtet, genossen die beiden ihren Ausflug im griechischen Restaurant "Kiki's" im Stadtteil Lower East Side, wo sie gemeinsam Lammkoteletts bestellten und die Mahlzeit mit Limo und Wasser genossen.

Umstehende Gäste sollen beobachtet haben, wie seine Begleiterin sein Bein streichelte, während die beiden angeregt miteinander plauderten und sichtlich eine gute Zeit hatten. Laut dem Blatt haben sich die beiden an ihrem Tisch jedoch nicht geküsst. Quellen, die dem Magazin gegenüber Angaben machten, betonen zudem, dass es sich bei dem Treffen lediglich um ein lockeres Date gehandelt habe und dass Shaun derzeit in keiner festen Beziehung sei.

Der Profi-Snowboarder war bis vor Kurzem mit der Schauspielerin Nina Dobrev verlobt. Die beiden trennten sich nach ihrer Verlobung, und seitdem habe Shaun laut Insidern eine arbeitsreiche Zeit hinter sich gehabt. Nun tauche er wieder in der Datingwelt auf – allerdings ohne die Absicht, sich in etwas Ernstes festzulegen. Laut den Quellen treffe er sich derzeit mit verschiedenen Personen und genieße die Zeit in vollen Zügen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaun White, Snowboarder

Anzeige Anzeige

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White

Anzeige Anzeige

Getty Images Shaun White bei The Snow League's Private Cocktail Hour in New York City, Oktober 2025

Anzeige