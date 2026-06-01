Bill Gates' Ruf leidet stark durch Epstein-Verbindungen

Das Image von Bill Gates (70) bekommt derzeit mächtig Risse. Wie das Wall Street Journal in einer ausführlichen Analyse berichtet, sinkt das Ansehen des Microsoft-Mitgründers in der Öffentlichkeit und in der Geschäftswelt rapide – und das ausgerechnet in einer Phase, in der er sich auf seine Aussage vor dem US-Kongress am 10. Juni im Rahmen der Epstein-Untersuchung vorbereitet. Ausschlaggebend dafür sind seine Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sowie Berichte über Affären mit russischen Frauen.

Laut dem Wall Street Journal lassen Gates Ventures und die Gates Foundation Bills Bekanntheitswerte in der öffentlichen Wahrnehmung regelmäßig messen – und die Ergebnisse fallen zunehmend schlecht aus. Demnach sehen immer mehr Menschen ihn als weniger vertrauenswürdig, weniger inspirierend und insgesamt weniger positiv. Neben Fotos mit Epstein und gemeinsamen E-Mails habe auch eine Stellungnahme seiner Ex-Frau Melinda French Gates zur Situation zu dem Imageschaden beigetragen – ebenso wie ein internes Townhall-Meeting der Gates Foundation, bei dem Bill angeblich Untreue einräumte. Einem Bericht zufolge beschäftigt er eigens Mitarbeiter, die sein öffentliches Auftreten bis ins Detail steuern – angefangen von der Wahl seiner Kleidung, die an einer eigens dafür angefertigten Schneiderpuppe getestet wird. All diese Bemühungen scheinen derzeit wenig zu fruchten: Bill soll Redetermine abgesagt, Abendessen mit Topmanagern gestrichen haben und bei Events von Microsoft sowie Berkshire Hathaway nicht mehr eingeladen worden sein.

Bereits vor einigen Wochen wurde bekannt, dass Bill sich der Befragung durch den Kongress stellen muss. Damals ließ er über einen Sprecher mitteilen, er begrüße die Möglichkeit auszusagen und sei zu keinem Zeitpunkt Zeuge von Epsteins illegalen Handlungen gewesen oder daran beteiligt gewesen. Die für den 10. Juni angesetzte Anhörung gilt nun als entscheidender Moment: Sie könnte seinen angeschlagenen Ruf entweder stabilisieren – oder weiteren Schaden anrichten.

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Getty Images Bill Gates, Unternehmer

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Imago Jeffrey Epstein auf einer von der US-Justiz veröffentlichten Aufnahme

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Getty Images Bill Gates im Juni 2019