Cathy Hummels unterstützt Freundin Lisa in schwerer Zeit

Das Leben von Lisa Marie Akkaya (25) steht seit Anfang dieses Jahres Kopf. Die Influencerin und ihr Partner Furkan Akkaya (25) verloren im Februar ihren gemeinsamen Sohn Xavi – das Baby starb im Alter von nur vier Monaten. Eine solche Tragödie hinterlässt tiefe Spuren, und in dieser Zeit braucht es Menschen, die verlässlich an der Seite stehen. Für Lisa ist das unter anderem Cathy Hummels (38). Die Moderatorin und Unternehmerin findet gegenüber RTL klare und herzliche Worte für ihre Freundin: "Ich habe großen Respekt davor, wie sie mit ihrer Situation umgeht." Dass Cathy sich so offen äußert, zeigt, wie nah ihr das Schicksal geht. "Was uns verbindet, ist vor allem Ehrlichkeit. Und auch, dass wir beide wissen, dass nicht immer alles leicht ist", so Cathy.

In den Wochen nach Xavis Tod gab Lisa Einblick in das, was sie innerlich durchmacht. Sie schilderte der BILD, dass sie mit extremen Panikattacken zu kämpfen habe und das Erlebte zwanghaft verarbeiten müsse – während ihr Partner den Schmerz eher in sich hineinfresse. Eine zusätzliche Belastung, die Paare in solchen Extremsituationen oft an ihre Grenzen bringt. Das Obduktionsergebnis brachte zwar eine Antwort auf die Frage nach der Todesursache, doch den eigentlichen Schmerz kann keine Erklärung lindern. Lisa beschrieb die gesamte Situation selbst als ihren "schlimmsten Albtraum". "Die meiste Zeit ist es surreal", sagte sie. "Dann kommen die klaren Momente, in denen ich realisiere, was passiert ist – da reißt es mir den Boden unter den Füßen weg." Dass sie trotzdem weiter in der Öffentlichkeit steht und über ihre Gefühle spricht, anstatt sich vollständig zurückzuziehen, zeigt eine Stärke, die auch Cathy nicht verborgen geblieben ist.

Die Verbindung zwischen Cathy und Lisa begann unter denkbar ungewöhnlichen Vorzeichen. Als 2021 Spekulationen über einen Flirt zwischen Lisa und Mats Hummels (37) die Runde machten, rechneten viele mit Spannungen zwischen den beiden Frauen. Doch statt Konkurrenz entstand Zuneigung. Lisa reiste 2024 eigens für Cathys "WiesnBummel" an. Cathy lobte sie damals in den höchsten Tönen und betonte, wie beeindruckt sie von Lisas Haltung sei. Lisa wiederum machte laut Bunte deutlich, dass Cathy sie als Persönlichkeit tief beeindrucke – sie bewundere an ihr, dass sie vor nichts zurückschrecke und auch schwierige Lebensphasen mit Stärke angehe. Böses Blut habe es zwischen ihnen zu keinem Zeitpunkt gegeben, betonte sie. Diese Freundschaft, die aus einer potenziell belasteten Ausgangssituation hervorgegangen ist, beweist: Gemeinsame Geschichte lässt sich neu schreiben.

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Collage: Instagram / cathyhummels, Instagram / lisa.straube Collage: Cathy Hummels und Lisa Marie Akkaya sind befreundet

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Instagram / akkaorigina Realitystar Furkan Akkaya mit seinem Sohn Xavi

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Imago Cathy Hummels bei der Filmpremiere von Extrawurst im Mathäser Filmpalast in München am 8. Januar 2026

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