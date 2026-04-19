So geht es Lisa Marie Akkaya zwei Monate nach Xavis Tod

Zwei Monate nach dem Tod ihres Sohnes Xavi hat sich Lisa Marie Akkaya (25) erstmals wieder öffentlich gezeigt. Bei den Reality Awards im Maritim Hotel in Bonn sprach die 25-Jährige mit Bild offen über ihren Schmerz und ihren aktuellen Gemütszustand. "Wie soll es mir gehen? Natürlich nicht so gut", sagte sie leise. Den Verlust verarbeitet zu haben – daran ist noch nicht zu denken: "Man lebt einfach dahin." Auch die Realität des Verlusts fühle sich für sie noch immer unwirklich an: "Es ist komplett surreal. Es ist, als hätte ich einen Horrorfilm gesehen und erzähle davon."

Kraft schöpft Lisa vor allem aus ihrer Familie. "Wir haben gemerkt, wie stark unsere Familie ist. Ohne sie wäre ich immer noch im Loch", erzählte sie. Zudem nimmt sie professionelle Unterstützung in Anspruch: "Ich bin in Therapie, Trauerbegleitung, das volle Programm. Ich glaube, ohne geht es gar nicht." Vor allem ihr Sohn Emilio ist es, der sie antreibt weiterzumachen: "Man muss funktionieren. Für die Familie, für mein Kind." Wie das genau gelingen soll, weiß sie selbst noch nicht: "Ich habe keine Ahnung, wie man das macht." An ein weiteres leibliches Kind denkt sie derzeit nicht – die Angst ist zu groß: "Allein die Angst, das noch mal durchmachen zu müssen, das kann ich mir gerade nicht vorstellen." Stattdessen zieht sie eine andere Option in Betracht: "Vielleicht irgendwann Adoption. Es gibt so viele Kinder, die ein Zuhause suchen."

Xavi wurde am 18. September 2025 geboren und starb im Alter von vier Monaten an plötzlichem Kindstod. Zuletzt hatte Lisa auf Instagram einen besonders emotionalen Moment geteilt, als sie das Grab ihres Sohnes besuchte und dabei in Tränen ausbrach. Lisa und ihr Ehemann Furkan Akkaya (25), mit dem sie seit 2023 zusammen ist, leben inzwischen mit Sohn Emilio in Dortmund. Zuvor hatte das Paar ein Haus in Dubai gehabt, eine Rückkehr dorthin ist für Lisa aktuell jedoch nicht vorstellbar: "Es ist nicht für immer Geschichte, vielleicht in ein paar Jahren mal. Aber jetzt ist unser Zuhause hier."

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Instagram / Lisa Marie Akkaya Lisa Marie Akkaya im Juli 2025

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Instagram / lisa.straube Xavi, der kleine Sohn von Lisa Marie und Furkan Akkaya

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya an Xavis Grab, April 2026