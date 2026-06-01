Mit stolzen 96 Jahren: Clint Eastwood geht in den Ruhestand

Es ist das Ende einer Ära in Hollywood: Clint Eastwood (96) hat sich mit 96 Jahren aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Enthüllt hat das nun sein Sohn Kyle Eastwood (58) in einem Interview mit dem Radiosender France Info. Der Jazzmusiker erinnerte sich dort an die gemeinsame Arbeit mit seinem berühmten Vater und verriet beiläufig, dass Clint den wohlverdienten Ruhestand angetreten hat. "Ich habe viele schöne Erinnerungen an die Zusammenarbeit mit ihm. Er ist mittlerweile im Ruhestand und 95 Jahre alt. Ich hatte das Glück, bei so vielen Filmen mit ihm zusammenarbeiten zu dürfen. Das war für mich eine wunderbare Erfahrung" [Anmerkung der Redaktion: Clint Eastwood ist am 31. Mai 2026 96 Jahre alt geworden], so Kyle.

Eine offizielle Bestätigung des Ruhestands steht bislang noch aus. Clints letztes Filmprojekt war der Thriller "Juror #2", der Anfang 2025 in die Kinos kam – bei den Dreharbeiten war der Regisseur bereits 94 Jahre alt. Fans hatten bis zuletzt gehofft, dass noch ein weiteres Werk folgen würde. Damit dürfte es nun wohl nichts mehr werden.

Clint Eastwood hatte in seiner jahrzehntelangen Karriere zunächst als Schauspieler in Kultfilmen wie "Für eine Handvoll Dollar" und "Dirty Harry" Kultstatus erlangt, bevor er sich zunehmend hinter die Kamera zurückzog. Als Regisseur verantwortete er gefeierte Werke wie "Million Dollar Baby", "Gran Torino" und "Erbarmungslos". Zuletzt sprach er in einem Interview mit dem Magazin GQ über seinen Umgang mit Anfragen für Remakes seiner Western-Klassiker und äußerte sich dabei skeptisch über den Trend zur Neuverfilmung bekannter Stoffe. Auf insgesamt acht Kinder kann der Hollywoodstar zurückblicken – darunter Kyle, mit dem er auf eine langjährige gemeinsame Arbeit an Filmprojekten zurückschauen kann.

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Getty Images Clint Eastwood im November 2019

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Getty Images Clint Eastwood mit Tochter Alison und Sohn Kyle, Oktober 2007

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Getty Images Clint Eastwood, Schauspieler