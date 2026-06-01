Oben-ohne-Fotos: Vanessa Mai leidet noch heute unter Folgen

Sängerin Vanessa Mai (34) enthüllt, dass ihre rebellische Phase sie bis heute verfolgt. Im Podcast "Schön laut" sprach sie mit Moderatorin Lola Weippert (30) über ihre größten Modefails der letzten Jahre und nannte dabei konkret einen Instagram-Post: ein freizügiges Oben-ohne-Foto, das sie lediglich mit Sternchen auf den Nippeln und ihrem Mops bedeckt auf einem Boot zeigte. "Ich war damals in meiner Wrecking-Ball-Phase. Ich hatte eine wilde Phase als Künstlerin, in der ich dachte, ich provoziere, wo es nur geht", erklärte sie. Und der kalkulierte Tabubruch funktionierte: Durch den Post gewann Vanessa damals rund 50.000 neue Follower – allerdings überwiegend männliche. Eine digitale Quittung, an der die Musikerin bis heute schwer zu knabbern hat: "Ich leide noch heute darunter", gab sie schmunzelnd zu.

Doch nicht nur im Netz, sondern selbst am vermeintlich schönsten Tag ihres Lebens gab es für die Musikerin ein beachtliches modisches Desaster zu vermelden. Bei ihrer Hochzeit auf Mallorca, wo das Thermometer auf satte 40 Grad kletterte, erlebte die Braut am Morgen der Trauung nämlich ihr ganz persönliches blaues Wunder: Ihr Minikleid schien über Nacht geschrumpft zu sein, sodass ihre Pobacken plötzlich ungeniert ins Freie blitzten. Die Rettung im Kampf gegen den textilen Notfall kam schließlich nicht vom Designer, sondern direkt aus der Event-Deko: Kurzerhand wurde eine weiße Stoffbahn vom geschmückten Baum gerissen und an das Kleid genäht. Warum das gute Stück über Nacht so drastisch eingegangen war, ist Vanessa bis heute ein absolutes Rätsel – sie vermutet augenzwinkernd einen hitzebedingten Schrumpfprozess.

Trotz der gesammelten Fails hat die Musikerin mittlerweile ein bemerkenswert entspanntes Verhältnis zum beruflichen und privaten Straucheln entwickelt. Für sie existiert echtes Scheitern überhaupt nicht, es sei denn, man wirft vorzeitig das Handtuch und gibt auf. Eine tragende Rolle bei dieser mentalen Fehlerkultur spielt vor allem ihr Ehemann Andreas Ferber, den sie liebevoll als ihren persönlichen "Scheiter-Airbag" bezeichnet. Ohne Andreas an ihrer Seite würde sie sich, so Vanessa, viel zu oft impulsiv äußern und durch die Decke gehen. Gefunden hat sie ihren emotionalen Schutzschild übrigens genau in jener Zeit, als sie ihre Musikkarriere startete – einer Phase, in der sie damals sehr bewusst den Kontakt zu ihrem gesamten früheren Umfeld abbrach.

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Getty Images Vanessa Mai, Sängerin

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Backgrid Vanessa Mai und Andreas Ferber im November 2021

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Warner Music Group Vanessa Mai, Sängerin