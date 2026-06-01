Minka Kelly und Dan Reynolds feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Glanzauftritt für ein echtes Hollywood-Paar: Minka Kelly (45) und Dan Reynolds (38) haben erstmals gemeinsam einen roten Teppich als Paar betreten. Die Schauspielerin und der Imagine Dragons-Frontmann strahlten bei der MOCA Gala 2026 im The Geffen Contemporary at MOCA in Los Angeles und posierten Arm in Arm für die Fotografen. Damit feierten sie ihr offizielles Red-Carpet-Debüt – nach mehr als drei Jahren Beziehung. Zwar hatten sich Minka und der Musiker bereits im Herbst 2024 gemeinsam bei einer Vorführung von "Gladiator II" gezeigt, auf dem offiziellen roten Teppich posierten sie damals jedoch nicht.

Kennengelernt hatten sich Minka und Dan bereits Ende 2022, kurz nachdem der Sänger seine Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Aja Volkman (46) öffentlich gemacht hatte. In einem Interview mit People im Sommer 2024 erzählte Dan, dass ein gemeinsamer Freund die beiden verkuppelt habe. Da Minka damals für Dreharbeiten in Großbritannien war, zog sich ihr erstes Kennenlernen zunächst etwas hin. Statt klassischer Dates tauschten sie sich zunächst kreativ aus: Dan schickte der Schauspielerin neue Musik, an der er arbeitete, sie wiederum ließ ihn Passagen und Entwürfe aus ihren Memoiren "Tell Me Everything" lesen, in denen sie offen über ihr Liebesleben und Spannungen am Set der Serie "Friday Night Lights" berichtet.

Mit der Zeit wurde aus dem künstlerischen Austausch eine feste Beziehung, die die beiden zwar nicht versteckten, aber lange weitgehend abseits großer Glamour-Auftritte führten. Wie wichtig Dan ihr ist, zeigte Minka Kelly im Juli 2025, als sie ihm auf Instagram zum 38. Geburtstag eine persönliche Hommage widmete. Sie veröffentlichte ein gemeinsames Foto und schwärmte: "Dieser wunderschöne Mann hat Wunden geheilt, die er niemals verursacht hat – einfach, indem er einfach er selbst ist." Zudem lobte sie seine ehrliche und verletzliche Art zu lieben und dankte ihm dafür, dass er ihr Leben auf eine für sie zuvor unerreichbare Weise bereichert habe.

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Getty Images Dan Reynolds und Minka Kelly bei der MOCA-Gala im Geffen Contemporary in Los Angeles, 30. Mai 2026

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Getty Images Minka Kelly und Dan Reynolds bei der MOCA Gala 2026 im The Geffen Contemporary in Los Angeles

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Instagram / minkakelly Minka Kelly und Dan Reynolds, Juli 2025