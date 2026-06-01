Not-OP nach Hirnblutung: Sorge um Dynamo-Profi Lars Bünning

Dramatische Nachrichten aus Dresden: Lars Bünning (28), Innenverteidiger des Zweitligisten Dynamo Dresden, liegt nach einer schweren Hirnblutung auf der Intensivstation. Der Sportler erlitt die Blutung spontan und ohne äußere Einwirkung – es bestand akute Lebensgefahr. Sofort wurde eine Notoperation eingeleitet, die laut Vereinsangaben "lebensnotwendig" war. Wie der Verein laut Bild mitteilte, verlief der Eingriff erfolgreich. Lars befindet sich bei vollem Bewusstsein und wird derzeit intensivmedizinisch überwacht.

In einem offiziellen Statement erklärte Sportchef Sören Gonther, wie sehr der Vorfall alle im Verein getroffen hat. "Die Nachricht ist ein absoluter Schockmoment für uns gewesen. In solchen Situationen rückt der Fußball vollkommen in den Hintergrund, denn nichts ist wertvoller als die Gesundheit", betonte er. Zugleich zeigte sich der Funktionär erleichtert, dass die OP gut verlaufen ist: "Zum Glück ist die Operation sehr gut verlaufen und Lars ist wieder bei vollem Bewusstsein. Der gesamte Verein ist in Gedanken bei ihm und seinen Angehörigen. Wir werden ihn auf seinem Genesungsprozess bestmöglich unterstützen."

Der Fußballprofi wechselte 2023 vom 1. FC Kaiserslautern zu Dynamo Dresden. Beim sächsischen Traditionsverein gehörte er zu den Aufstiegshelden, die den Klub zurück in die 2. Bundesliga führten. In der abgelaufenen Saison – die für Dresden mit dem knapp gesicherten Klassenerhalt am letzten Spieltag endete – kam Lars auf zwölf Ligaeinsätze und erzielte dabei ein Tor. Besonders bitter: Erst vor wenigen Tagen hatte Lars in Dresden seine große Liebe Sina geheiratet. Statt romantischer Flitterwochen begleiten seine Frau, die Familienangehörigen und seine Mitspieler den Verteidiger nun durch die Zeit im Krankenhaus.

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Getty Images Lars Bünning im Trikot von Dynamo Dresden im 3.-Liga-Spiel gegen Jahn Regensburg im Rudolf-Harbig-Stadion, November 2023

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Getty Images Lars Bünning feiert mit den Dynamo-Fans nach dem 3.-Liga-Spiel gegen SpVgg Unterhaching im Rudolf-Harbig-Stadion, Mai 2025

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Getty Images Lars Bünning im Spiel Hansa Rostock gegen SV Meppen im Ostseestadion, 3. Liga, 13. Dezember 2020