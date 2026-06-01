Ernie wurde drei: Prinzessin Eugenie teilt niedliche Bilder

Prinzessin Eugenie (36) ist zurück auf Instagram. Am Wochenende überraschte die britische Royal ihre Follower mit einer herzerwärmenden Bilderserie anlässlich des dritten Geburtstags ihres Sohnes Ernest (3). Auf mehreren Fotos ist der kleine Ernie mit bunten Luftballons und beim Ballspielen zu sehen, auch sein älterer Bruder August (5) hat einen Auftritt. Wie bei der Königsfamilie üblich, sind die Gesichter der Kinder nicht direkt zu erkennen. Besonders ans Herz geht aber ein Foto, auf dem Ernest seiner Mutter einen dicken Kuss auf den Mund drückt, aufgenommen in einer herbstlichen Umgebung. Dazu schrieb Eugenie: "Alles Gute zum 3. Geburtstag, mein tigerverliebter, huttragender, immer umarmender, furchtloser Goldjunge Ernie. Du bringst mit deiner tiefen Stimme und deinem ansteckenden Lächeln jeden Raum zum Strahlen."

Der Geburtstags-Post ist deshalb so besonders, weil Eugenie ihren Instagram-Account monatelang stillgelegt hatte. Von Mitte November 2025 bis Anfang Mai herrschte in ihrem Feed Funkstille – auch zum Geburtstag ihres ältesten Sohnes August im März meldete sie sich nicht öffentlich zu Wort. Hintergrund waren die Skandale rund um ihren Vater Prinz Andrew (66). Zurückgekehrt ist sie schließlich Anfang Mai mit einer besonderen Neuigkeit: der Verkündung ihrer dritten Schwangerschaft. Ob nun wieder regelmäßige Beiträge folgen werden, hat sie nicht angekündigt – der Geburtstagsbeitrag für Ernie lässt aber hoffen.

Anfang Mai hatte Prinzessin Eugenie nach ihrer langen Social-Media-Pause für echte Freude bei ihren Fans gesorgt: Der Buckingham-Palast bestätigte damals in einem offiziellen Statement: "Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Eugenie und Mr. Jack Brooksbank freuen sich sehr, bekannt zu geben, dass sie ihr drittes gemeinsames Kind erwarten, das diesen Sommer auf die Welt kommen soll." Auch König Charles III. (77) soll sich laut Mitteilung riesig gefreut haben. Er sei "begeistert" gewesen.

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Instagram / princesseugenie Prinzessin Eugenie und Ernie, Mai 2026

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Instagram / princesseugenie Ernest und August Brooksbank, Mai 2026

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princesseugenie Jack Brooksbank und Prinzessin Eugenie, 2026