Expertin sicher: Skandal bleibt an Norwegen-Royals haften

Kronprinz Haakon von Norwegen (52) stand jüngst in Oslo vor einer Gruppe von Journalisten – und die hatten an diesem Tag kaum Interesse an dem offiziellen Termin, zu dem er eigentlich erschienen war. Stattdessen drehten sich fast alle Fragen um den Jeffrey Epstein (†66)-Skandal, der das norwegische Königshaus seit Januar in Atem hält. Rund 13 Minuten lang stellte sich Haakon den Mikrofonen und beantwortete Frage um Frage. Dabei lobte er auch das Interview, das seine Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) dem Sender NRK gegeben hatte, in dem sie über ihre Beziehung zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gesprochen hatte. "Das fand ich, hat sie in diesem Interview gut gemacht", sagte Haakon.

Doch genau mit diesem Lob zog der Kronprinz scharfe Kritik auf sich. Königshaus-Expertin Trine Villemann vom dänischen Boulevardblatt Ekstra Bladet hält seine Einschätzung für einen Fehler. "Er kann sein Volk nicht richtig lesen, wenn er sagt, dass sie es gut gemacht hat. Er ist überhaupt nicht im Einklang mit seinem eigenen Volk", so Trine. Sie ist überzeugt, dass Haakon mit seiner Aussage weitgehend allein dasteht: "Das glaube ich, ist so ziemlich der einzige Norweger, der das glaubt." Auch auf die Frage, ob eine Volksabstimmung über die Zukunft der Monarchie abgehalten werden sollte, antwortete Haakon ausweichend – das sei Sache des Storting.

Für das Königshaus sind die Umfragewerte derzeit alarmierend. Eine Erhebung vom März zeigte, dass 47 Prozent der Norweger Mette-Marit nicht als zukünftige Königin sehen wollen, nur 34 Prozent sprachen sich dafür aus. Trine hatte bereits früher erklärt, sie glaube nicht, dass Mette-Marit jemals Königin werde. Ihren Worten zufolge wird der Skandal die Regentschaft des Kronprinzenpaares dauerhaft begleiten: "Epstein ist nicht verschwunden, und das wird nie verschwinden. Selbst wenn er sich hinsetzt und alleine ein Interview gibt – das wird für immer an seiner Regentschaft kleben."

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im Vogelzimmer des Königlichen Palasts in Oslo, März 2024

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U.S. Department of Justice, DOJ Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum