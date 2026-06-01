Sugababe Heidi Range feiert Bühnencomeback nach 15 Jahren

Beim Londoner Mighty Hoopla Festival am 30. Mai sorgte Heidi Range (43) für einen echten Überraschungsmoment: Die ehemalige Sugababes-Sängerin stand nach ganzen 15 Jahren wieder auf einer Bühne. Die 43-Jährige trat als Gaststar bei Nicole Appleton (51) und Natalie Appleton auf – dem Schwesternpaar, das gemeinsam als Duo Appleton auftritt und früher Teil der Girlgroup "All Saints" war. Gemeinsam performten sie vor jubelnden Fans den Sugababes-Klassiker "Round Round" sowie den All-Saints-Hit "Pure Shores". Auf Instagram teilte Heidi vorab ein Video von sich in einem grünen Glitzer-Jumpsuit.

Wie es zu dem Auftritt kam, verriet Heidi ebenfalls auf Social Media. Zu Jahresbeginn hatte ihr Natalie eine Textnachricht geschickt, in der sie schrieb: "Hi, meine Liebe! (...) Wir sitzen gerade in einem Meeting in unserem Büro. (...) Würdest du zu Nicole und mir auf die Bühne kommen als Überraschungsgast und 'Round Round' beim Mighty Hoopla am 30. Mai singen?" Heidis Reaktion war eindeutig: "Ich würde es lieben. Ich bin so aufgeregt!" Den Auftritt bezeichnete sie anschließend als einen jener Momente, bei denen man sich erst mal kneifen muss, um sicherzugehen, dass alles wirklich passiert. In den sozialen Netzwerken überschlugen sich die Fans: "Wir brauchen dich zurück auf der Bühne", forderten viele. Andere kommentierten, Heidi sei "einfach unglaublich" gewesen und ihre Präsenz fehle den Sugababes sehr.

Heidi gehörte der Gruppe von 2001 bis 2011 an und war damit Teil der zweiten Band-Besetzung. Bereits vor ihrer Zeit bei den Sugababes war sie kurzzeitig Mitglied bei Atomic Kitten, veröffentlichte mit ihnen jedoch keine Musik. Nach dem Ende der Sugababes zog sie sich weitgehend aus dem Rampenlicht zurück und konzentrierte sich auf das Songschreiben, auf TV-Auftritte sowie auf Musicaltheater-Projekte. Außerdem zieht sie mit ihrem Mann Alex Partakis zwei Töchter groß: Aurelia und Athena. Die aktuelle Sugababes-Formation besteht inzwischen wieder aus dem Originaltrio Mutya Buena (41), Keisha (41) Buchanan und Siobhan Donaghy (41). Eine Rückkehr zu der Band hatte Heidi gegenüber The Mirror bereits 2023 eher ausgeschlossen: "Ich würde nie nie sagen. Aber ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich ist."

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Ben A. Pruchnie / Getty Images Heidi Range, Sängerin

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Getty Images Heidi Range, Mutya Buena und Keisha Buchanan von Sugababes

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Getty Images Nicole Appleton, Melanie Blatt, Natalie Appleton und Shaznay Lewis bei den BBC Proms in the Park im Hyde Park, London, 10. September 2016

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