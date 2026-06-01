Meta löscht ihren Insta-Account: Katie Price ist stinksauer

Katie Price (48) erlebt gerade einen echten Social-Media-Gau: Der Realitystar hat ihren beliebten Instagram-Account mit rund 2,6 Millionen Followern verloren – und der soll nun auch nicht mehr zurückkehren. Laut dem Mirror löschte Meta das Profil der Britin endgültig, nachdem Beschwerden zu ihren Beiträgen eingegangen waren. Die Plattform hatte Katies Account bereits in der vergangenen Woche entfernt, genau in der Phase, in der sie ihre Fans über das Verschwinden ihres Ehemanns Lee Andrews und die Suche nach ihm informierte.

Auslöser für die drastische Entscheidung waren dem Bericht zufolge Hinweise von Nutzern auf Katies Werbung für CBD-Produkte. Kritiker hätten sich offenbar darüber beschwert, die Influencerin habe dabei eine Brust entblößt. Meta nahm daraufhin den Account vom Netz und startete eine Untersuchung. Dabei sei Katie jedoch von Fehlverhalten freigesprochen worden – trotzdem bleibt das Profil laut Insidern gelöscht und kann nicht wiederhergestellt werden. Eine Quelle schildert in der englischen Sun, wie frustriert die fünffache Mutter sein soll. "Katie ist wütend. Es ist absolut lächerlich, dass ihr Account deaktiviert wurde, nachdem sie jahrelang daran gearbeitet und über zweieinhalb Millionen Follower gewonnen hat." Ihr Content sei stets legal gewesen und in Zeiten von OnlyFans sei es schwer nachvollziehbar, dass sich Leute "über einen Hauch von Busen beschweren" würden.

Die zeitliche Überschneidung mit dem privaten Drama um Lee sorgt zusätzlich für Aufmerksamkeit. In einem emotionalen Video erklärte sie, Lee sei auf dem Weg über die Grenze in Dubai plötzlich verschwunden und mehrere Tage nicht erreichbar gewesen. Jetzt ist er in einem Gefängnis in Dubai aufgetaucht. Während er behauptet, wegen des Verdachts auf Spionage verhaftet worden zu sein, behaupten Medien, es ginge um eine zivilrechtliche Klage. Katie gibt ihren Fans schon seit Jahren in sozialen Netzwerken und in ihrem Podcast sehr private Einblicke in ihren Alltag mit ihren Kindern und ihren Beziehungen. Ob ihr ihre Follower die Treue halten und sie beim Aufbau ihres neuen Accounts unterstützen, bleibt abzuwarten.

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Instagram / katieprice Reality-TV-Bekanntheit Katie Price, März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, einstiges Model

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026