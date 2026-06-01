Offiziell Ehemänner: Ralf Schumacher und Étienne strahlen

Ralf Schumacher (50) und Étienne Bousquet-Cassagne (36) haben geheiratet! Am 30. Mai gaben sich der ehemalige Formel-1-Fahrer und das Model im Rathaus von Saint-Tropez das Jawort. Auf dem ersten offiziellen Hochzeitsfoto, das Promiflash vorliegt, strahlen die frischgebackenen Ehemänner überglücklich in die Kamera. Der Dresscode der beiden: klassisches Dunkelblau im Partnerlook, kombiniert mit weißen Hemden, hellblauen Krawatten und edlen Armbanduhren. Die beiden begeisterten mit ihren aufeinander abgestimmten Maßanzügen, die eigens für diesen besonderen Tag angefertigt wurden.

Gefeiert wurde die Trauung an der Côte d'Azur mit rund 110 Gästen. Unter ihnen waren Ralfs Sohn David Schumacher (24), der als Trauzeuge fungierte, und dessen Frau Vivien Keszthelyi (25) sowie Ralfs Vater Rolf Schumacher. Auch bekannte Gesichter wie Sky-Moderator Peter Hardenacke, Sky-Formel-1-Kommentator Sascha Roos sowie Carmen (61) und Robert Geiss (62) waren anwesend. Nach der standesamtlichen Zeremonie zog die Feier in den Strandclub "La Bouillabaisse" weiter, wo die Gäste bei Livemusik und Sonnenuntergang speisten. Den krönenden Abschluss bildete kurz nach Mitternacht ein großes Feuerwerk.

Dass die beiden in Maßanzügen heiraten würden, hatten Ralf und Étienne bereits im Vorfeld verraten. Damals schwärmte Étienne im Promiflash-Interview beim Sky-Spotlight in München besonders von der Farbe und der Entstehung der Outfits: Der Schneider für die Anzüge komme aus Salzburg. "Es hat auch viel Spaß gemacht, die Anzüge zu probieren", freute sich der Franzose. Das Ergebnis spricht für sich – auf dem Schnappschuss sind die Looks genauso geworden, wie sich das Paar es vorgestellt hatte. Ralf und Étiennes Hochzeitsreise wird in einer Dokuserie begleitet. Die ersten beiden Episoden sind bereits verfügbar, Episode 3 ist ab 4. Juni verfügbar und das große Finale mit exklusiven Einblicken in die Hochzeitsfeierlichkeiten ist ab Samstag, 6. Juni exklusiv auf Sky und WOW sowie linear auf Sky One am 11. Juni um 20.15 Uhr zu sehen.

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Sky / Thibault Daliphard Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne am Hochzeitstag in "Ralf & Étienne: Wir sagen Ja" bei Sky und Wow

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Instagram / carmengeiss Ralf Schumacher und Étienne Bousquet-Cassagne, Mai 2026

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Imago Ralf Schumacher mit Partner Étienne Bousquet-Cassagne bei der Münchner Programmpräsentation Sky Spotlight, April 2026