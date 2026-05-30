So behält Jessica Alba die Kontrolle über Social Media

Jessica Alba (45) gewährte in einem neuen Interview Einblicke in ihr Liebesleben – und erklärte, wie sie ihre Beziehung vor dem Medienrummel schützt. Gegenüber dem Magazin Elle sprach die Schauspielerin offen darüber, wie sie mit ihrem Freund Danny Ramirez (33), mit dem sie seit dem Sommer 2025 zusammen ist, die öffentliche Aufmerksamkeit lenkt. "Man hat das Gefühl, im Zoo zu sein, wenn man draußen unterwegs ist. Ich kann ja nicht kontrollieren, dass jetzt jeder eine Kamera hat und die Möglichkeit, einen zu filmen", so Jessica. Um trotzdem die Kontrolle über ihr Image zu behalten, setzt die 45-Jährige vor allem auf ihre eigenen sozialen Medien.

Die Unternehmerin hat über 21 Millionen Follower auf Instagram und nutzt den Kanal bewusst, um ihre Geschichte selbst zu erzählen. "Das ist der einzige Ort, an dem ich das Gefühl habe, Kontrolle über die Darstellung meines Lebens zu haben", erklärte sie. Zwar sei dieser Inhalt "bearbeitet und kuratiert", fühle sich aber weniger chaotisch an als fremde Versionen von ihr, die von Menschen stammen, die sie gar nicht kennen. Online-Kritik nehme sie dabei in Kauf, habe aber gelernt, Kommentare von außenstehenden Personen nicht zu nah an sich heranzulassen. Auch ihr Blick auf Liebe selbst habe sich verändert: "Es ist nicht immer ein Film oder eine Liebeskomödie", so Jessica. Sie führte aus: "Manchmal ist Liebe einfach, daneben zu sitzen, wenn jemand sich nicht gut fühlt, und ihm den Kopf zu streicheln."

Kennengelernt haben sich Danny und Jessica über gemeinsame Freunde, wie eine Quelle gegenüber dem Portal Us Weekly verriet – die Freundschaft soll sich erst mit der Zeit in etwas Romantisches verwandelt haben. Zuletzt wurden die beiden am Memorial Day am Strand von Miami Beach gesichtet, wo sie sich im Meer innig umarmten. Abseits des Liebesglücks ist Jessica auch beruflich gut beschäftigt: Sie dreht den Action-Thriller "The Mark" und bleibt weiterhin das Gesicht ihrer Marke The Honest Company, von deren täglichem Führungsgeschäft sie sich bereits im April 2024 zurückgezogen hatte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jessica Alba bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Instagram / dannyramirez Jessica Alba und Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Danni Ramirez, Miami 2026