Frisch geschieden: Jessica Alba präsentiert ihr neues Tattoo

Jessica Alba (43) hat bei der Premiere des Films "Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Road Trip" in Miami, Florida, ein besonderes Detail enthüllt: Sie zeigte erstmals ihr neues Tattoo, das sie nach der Trennung von ihrem Noch-Ehemann Cash Warren (46) anfertigen ließ. Es handelt sich um den Schriftzug "Leben ist Transformation, ist Leben", den sie sich am 26. Februar auf den rechten Unterarm tätowieren ließ. Das Tattoo stammt von dem Künstler Daniel "Winterstone" Winter, der schon am Tag der Session ein Foto davon auf Instagram postete. Für den roten Teppich wählte Jessica ein elegantes, marineblaues Outfit und kombinierte es mit weißen Accessoires.

Die Schauspielerin, bekannt durch Filme wie "Fantastic Four", hatte im Februar dieses Jahres die Scheidung eingereicht, nachdem ihre Ehe mit Cash nach 16 Jahren zu Ende ging. Noch im Januar hatte sie erklärt, dass sie sich auf einer Reise der Selbstverwirklichung befinde und die Trennung als neues Kapitel für persönliches Wachstum betrachte. Trotz der Veränderung stehe das Wohl der gemeinsamen drei Kinder für beide weiterhin an erster Stelle. In Miami war Jessica aber nicht nur für die Filmpremiere, sondern auch als Gast auf der Jacht-Party ihrer engen Freundin und Kollegin Eva Longoria (50), die dort ihren 50. Geburtstag feierte. Jessica postete eine Reihe Party-Bilder auf ihrem Social-Media-Account.

Jessica und Cash waren eines der beständigeren Paare Hollywoods und lernten sich 2004 am Set von "Fantastic Four" kennen, wo Cash als Produktionsassistent arbeitete. Neben ihrer Schauspielkarriere ist Jessica auch als Unternehmerin erfolgreich: Ihre 2011 gegründete Firma "The Honest Company" widmet sich nachhaltigen Haushalts- und Pflegeprodukten. Privat zeigte sie sich in der Vergangenheit oft als engagierte Mutter, die trotz vollem Terminkalender immer für ihre Familie da war. Ihre enge Freundschaft zu Eva, die sie häufig auf sozialen Medien betont, bleibt ihr nun offenbar auch in dieser neuen Lebensphase ein wichtiger Halt.

Instagram / jessicaalba Jessica Alba im Tattoo-Studio, Februar 2025

Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Eva Longoria

