"Emily in Paris": Werden Emily und Gabriel endlich ein Paar?

Fans von Emily in Paris dürfen sich auf eine heiß ersehnte Wiedersehensszene freuen: In Staffel sechs der Netflix-Hitserie treffen Emily und Gabriel offenbar endlich wieder aufeinander. Doch ob daraus mehr wird, bleibt offen. Hauptdarstellerin Lily Collins (37) verriet jetzt bei PaleyFest gegenüber Us Weekly, dass ihre Figur Emily in der neuen Staffel noch viele Möglichkeiten hat. "Sie hat da draußen viele Optionen – und vielleicht auch einige neue", erklärte Serienschöpfer Darren Star (64) ebenfalls bei dem Event. Auf die Frage, ob Emily und Gabriel endlich zusammenfinden werden, sagte er: "Sie verdienen einander. Ich hoffe es. Aber ich kann es nicht versprechen."

Eine der zentralen Fragen in Staffel sechs dreht sich um die Postkarte, die Gabriel am Ende der fünften Staffel an Emily schickte und in der er sie nach Griechenland einlud. Lily ließ dabei bewusst offen, ob Emily die Nachricht überhaupt erhält: "Bekommt sie die Postkarte? Ich weiß es nicht. Vielleicht schon. Vielleicht nicht. Ich weiß, dass wir in Griechenland landen, aber ich habe noch nichts gelesen. Manchmal geht Post verloren", sagte sie geheimnisvoll. Darren bestätigte zudem, dass die neue Staffel auf Mykonos, in Monaco und natürlich wieder in Paris spielen wird. Auch Lucas Bravo (38), der Gabriel verkörpert, zeigte sich begeistert von einem möglichen Comeback von Bryan Greenbergs (47) Figur Jake, der in Staffel fünf als Emilys Liebschaft auftauchte: "Ich liebe Jake – das ist ein Schauspieler, den ich schon lange mag. Ich hoffe, er kommt in Staffel sechs zurück."

"Emily in Paris" dreht sich um die Amerikanerin Emily Cooper, die für einen Job nach Paris zieht und dort in ein turbulentes Liebesleben hineingezogen wird. Über mehrere Staffeln hinweg war sie in ein Liebesdreieck zwischen Gabriel und Alfie (Lucien Laviscount, 33) verwickelt, bevor sie sich Marcello (Eugenio Franceschini, 34) zuwandte und nach Rom zog. Lucas äußerte sich bei PaleyFest ebenfalls hoffnungsvoll, aber zurückhaltend: "Ich hoffe, es passiert. Ich glaube, manche Leute wollen das. Aber wen auch immer Emily am Ende wählt – es wird die richtige Entscheidung sein, denn sie weiß es am besten."

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Netflix / Giulia Parmigiani Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris"

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Netflix © 2024 Lily Collins und Lucas Bravo in "Emily in Paris"

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ActionPress / Backgrid Lily Collins und Eugenio Franceschini am Set von "Emily in Paris", August 2025