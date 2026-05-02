Croissant-Kampf am Set: Ashley Park trifft Lily Collins

In Staffel fünf von Emily in Paris fliegen die Backwaren: Ashley Park (34) bewirft ihre Serienfreundin Lily Collins (37) mit Croissants – und die Szene hat bei ihr offenbar bleibende Erinnerungen hinterlassen. Beim PaleyFest LA 2026 plauderte die Schauspielerin gegenüber People über den Dreh des köstlichen Streits. Besonders ein Bild hat sich ihr ins Gedächtnis gebrannt: "Ich werde den Abdruck von Croissant-Krümeln auf ihrem Gesicht nie vergessen", erzählte Ashley. Zwischen den Aufnahmen hätten die beiden Schauspielerinnen immer wieder pausiert und sich gegenseitig vergewissert, dass alles in Ordnung sei.

Der Grund für die besonders intensive Wurfkraft hatte dabei eine ganz praktische Erklärung: "Croissants sind sehr leicht, also muss man richtig fest werfen, um richtig zu zielen. Und ich habe nicht so gut gezielt. Ich glaube, bei dem Take, den sie verwendet haben, habe ich wirklich hart geworfen", so Ashley. Noch eine besondere Note bekam der Drehtag durch eine unerwartete Begleitung – denn ausgerechnet an diesem Tag besuchten die Eltern beider Schauspielerinnen zum ersten Mal das Set in Paris. "Das war eigentlich lustig. Aber wir haben so laut gelacht", erinnerte sie sich. Zusätzlich fuhren Touristenboote vorbei, auf denen Passagiere die Namen der Darstellerinnen riefen – ein Take, der es laut Ashley sogar in die fertige Folge geschafft hat.

Ashley und Lily verbindet auch abseits der Kamera eine enge Freundschaft, die sich nach Aussage der Schauspielerin direkt in ihren Rollen widerspiegelt. "So vieles an unseren Charakteren ist sehr von unserer eigenen Freundschaft inspiriert", sagte Ashley bei dem Branchenevent. Beide seien anfangs sogar skeptisch gegenüber der Konfliktstory zwischen ihren Figuren gewesen. Lily schwärmte ihrerseits gegenüber People davon, wie viel Spaß gemeinsame Drehs mit Ashley ihr bereiten – etwa eine Szene mit Gesichtsmasken, bei der die beiden so sehr lachen mussten, dass ihnen die Tränen kamen. "Es macht immer Spaß mit Ashley", so Lily.

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Getty Images Lily Collins und Ashley Park, "Emily in Paris"-Stars

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CYRIL PECQUENARD/ActionPress Lily Collins und Ashley Park im September 2024

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Ashley Park, Dezember 2024