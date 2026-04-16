Lily Collins verliebte sich während "Emily in Paris" in Mann

Für Lily Collins (37) war die erste Staffel von Emily in Paris nicht nur beruflich ein Meilenstein, sondern auch privat eine ganz besondere Zeit. Beim "PaleyFest" in Los Angeles verriet die Schauspielerin dem Magazin People in einem Interview, dass sie sich während der Dreharbeiten zur ersten Staffel in ihren heutigen Mann Charlie McDowell (42) verliebt hat. "Mein Mann und ich haben uns ineinander verliebt, während ich Staffel 1 gedreht habe", erinnerte sie sich. Viele ihrer schönsten Erinnerungen aus dieser Zeit hätten demnach gar nichts mit der Liebesgeschichte ihrer Figur zu tun gehabt, sondern mit ihrer eigenen: "So viele der Momente hinter den Kulissen waren mit ihm – im Royal Opera House, und die Möglichkeit zu haben, das mit ihm zu erleben, wie bei einem Nachtdreh, war so unglaublich."

Lily traf den Filmemacher Charlie 2019 am Set seines Films "Gilded Rage". Neben diesem persönlichen Rückblick war am Abend auch die Zukunft der Serie ein großes Thema. Staffel sechs von "Emily in Paris" schickt die Hauptfigur nach Griechenland und Monaco. Die Produktion soll bereits nächsten Monat beginnen. Showschöpfer Darren Star (64) erklärte gegenüber People, dass Griechenland für ihn ein ganz besonderer Ort sei: "Es ist so schön. Es ist ein schöner Ort, an den wir unsere Charaktere mitnehmen können." Und was die komplizierte Liebesgeschichte zwischen Emily und Gabriel betrifft, hält sich Regisseur Andrew Fleming bewusst bedeckt: "Ihre Reise hat noch viele weitere Kapitel."

Nach dem Kennenlernen 2019 verlobten sich Lily und Charlie 2020, und im September 2021 heirateten sie in Colorado. Im Januar 2025 wurden sie Eltern: Tochter Tove Jane kam per Leihmutterschaft zur Welt. Erst vor wenigen Wochen sorgte Lily für eine ganz andere Art von freudiger Meldung, als sie öffentlich machte, dass ihr vor etwa drei Jahren gestohlener Verlobungsring wiedergefunden wurde – ein Schmuckstück, das sie seitdem wieder am Finger trägt.

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Backgrid Charlie McDowell und Lily Collins in Berlin

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Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane

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Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel

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