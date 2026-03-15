Audrey Hepburns Sohn unterstützt Lily Collins' Darstellung

Audrey Hepburn (†63) wird schon bald wieder auf der Leinwand zu sehen sein – und das gleich in zwei verschiedenen Filmen. Nachdem Ende Februar bekannt wurde, dass Lily Collins (36) die verstorbene Hollywood-Legende in der Verfilmung des Buches "Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman" von Sam Wasson spielen wird, gab es für die Schauspielerin nicht nur Zuspruch, sondern auch Kritik. Nun hat sich Sean Hepburn Ferrer, der Sohn der verstorbenen Ikone, zur umstrittenen Besetzung geäußert und gegenüber Fox News Digital seine Unterstützung für das Projekt zum Ausdruck gebracht. "Ich liebe Lily Collins. Sam Wasson, der Autor des Buches, ist ein guter Freund von mir und ich freue mich sehr für ihn", erklärte der 65-Jährige in einem Interview.

Obwohl Sean grundsätzlich positiv gestimmt ist, hält er sich mit einem endgültigen Urteil über den Film noch zurück. "Ich habe keine großen Gedanken zu dem Film, da er noch nicht gemacht wurde", sagte er weiter. Zudem verriet er, dass seine Mutter vermutlich selbst etwas verlegen auf manche Elemente des Projekts reagiert hätte. "Ich glaube, meine Mutter würde bei 'Dawn of the Modern Woman' zusammenzucken, aber sie zuckte bei jedem Kompliment zusammen", erklärte er. Neben dem Film mit Lily gibt es noch ein weiteres Biopic in Vorbereitung: "Dinner with Audrey" soll die Freundschaft zwischen Audrey und dem Designer Hubert de Givenchy (†91) beleuchten. In diesem Projekt wird Thomasin McKenzie die Rolle der Hepburn übernehmen, während Ansel Elgort (32) den berühmten Modeschöpfer verkörpern wird.

Audrey wurde durch ihre Arbeit in Film und Mode zu einer weltweiten Ikone und prägte die Branche von den späten 1940er-Jahren bis in die 1990er-Jahre. Sie starb 1993 im Alter von 63 Jahren an Krebs. Sean ist ihr ältester Sohn aus der Ehe mit Mel Ferrer, mit dem sie von 1954 bis 1968 verheiratet war. Aus ihrer zweiten Ehe mit Andrea Dotti stammt Sohn Luca Dotti. Sean hat bereits mehrere Bücher über seine berühmte Mutter geschrieben und veröffentlicht im nächsten Monat die Biografie "Intimate Audrey", die nie zuvor gesehene Fotos und Auszüge aus Audreys persönlichen Briefen enthalten soll.

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Getty Images Lily Collins als Gast von Emirates bei The Championships, Wimbledon 2025

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Getty Images Schauspielerin Audrey Hepburn und Modeschöpfer Hubert de Givenchy im Jahr 1985

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